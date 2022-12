Bonus mobili da 8.000 euro: ecco come ottenerlo

Ottime notizie in vista per i prossimi due anni, 2023 e 2024: il bonus mobili è stato prorogato dal governo Meloni con tremila euro in più rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Non più cinquemila ma ottomila euro che saranno validi per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di grandi dimensioni nel caso in cui venga ristrutturato il proprio appartamento: la detrazione sarà pari al 50% della spesa da sostenere.

Come funziona

In pratica, il bonus valido per le due categorie sopra menzionate è rivolto ai proprietari che stanno ristrutturando il proprio immobile: bisognerà inserire nella dichiarazione dei redditi la detrazione Irpef sulle spese sostenute in fase di acquisto. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che " la detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio" . In pratica, se per i lavori dell'immobile le spese le ha sostenute soltanto uno dei due coniugi e l'altro si è occupato dell'arredo, il bonus mobili " non spetta a nessuno dei due ".

Sulla misura statale sono comprese le eventuali spese di trasporto e montaggio: per poterne usufruire bisognerà effettuare il pagamento tramite bonifico o con le carte debito o credito. " Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento" , spiega al Corriere l'Agenzia.

Cosa si può acquistare

Come detto, sotto la voce bonus mobili in realtà rientrano, accanto ai mobili, anche grossi elettrodomestici per i quali si può chedere la detrazione del 50% che è lievitata a 8mila euro per il biennio '22-23. Continuerà a essere in funzione la misura già in vigore che non cambierà connotati fino al 31 dicembre prossimo. Per poter dimostrare l'avvenuto pagamento (nella fase in cui si richiede il bonus), sarà necessario conservare la ricevuta del bonifico, lo scontrino della transazione qualora si fosse pagato con la carta di credito o di debito.

"Ottimo risultato"