Bonus Neet, come aderire alla domanda

L’Italia è uno dei paesi europei con maggior tasso di Neet, ovvero giovani che non studiano e non lavorano. In base ai dati pubblicati da Eurostat riferiti al 2022 i ragazzi che appartengono a questa categoria nel nostro paese sono il 17,7%, davanti a Romania e Grecia dove sono rispettivamente presenti per il 14,5% e 14,1%. A questo proposito sono state introdotte delle misure per l’assunzione dei soggetti in questione e dal 31 luglio 2023 sarà possibile prenotare i contributi dedicati alla misura.

Le istruzioni Inps

L’Inps ha pubblicato le istruzioni complete all’interno della circolare 68 del 21 luglio 2023 dopo l’emanazione del decreto attuativo ANPAL 189/2023 che ha diviso i fondi tra regioni e province autonome. L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che hanno in previsione di assumere i giovani disoccupati da almeno sei mesi oppure senza un titolo di studio. Inoltre i ragazzi devono essere registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, si tratta di un progetto nazionale dedicato all’attuazione dell’iniziativa a livello europeo chiamata “Garanzia Giovani”.

Il contributo

Il contributo in questione è erogato nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’importo potrebbe quindi cambiare ogni mese e dipendere da possibili indennità Inps. La precedenza verrà data alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e in formula di apprendistato professionalizzante, tra l'1 giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023.

I requisiti

Per quanto riguarda i requisiti i ragazzi inclusi nel programma devono avere fino a 30 anni di età, al massimo 29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione. Non devono lavorare e non devono essere inseriti in corsi di studi o di formazione al momento della stipulazione del contratto. È bene ricordare che la firma al patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza di ammissione è valida come registrazione al programma in questione. Inoltre è fondamentale essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: essere disoccupati da almeno sei mesi, oppure essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito. Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le modalità di fruizione

L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa. La circolare dell’Inps fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi per le diverse tipologie di datori di lavoro. Per la misura sono stati stanziati 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024. I datori di lavoro aspetteranno il via libera dell’Inps dopo aver inoltrato la richiesta e dovranno formalizzare il contratto entro sette giorni e poi comunicare tutto all’Istituto entro una settimana. L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014.