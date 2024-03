Al via il Bonus patente 2024: in cosa consiste e come presentare la richiesta

Il Bonus patente autotrasportatori è stato confermato per il 2024. A dare l'annuncio è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha comunicato che il portale sarà operativo a partire da lunedì 4 marzo dalle ore 12.00. A quel punto chiunque abbia diritto alla misura potrà accedervi online. Chiaramente il bonus resterà fruibile fino ad esaurimento fondi. Sono stati stanziati 4,9 milioni di euro.

Cos'è il Bonus autotrasporti

Introdotto nel 2022, il bonus autotrasporti va a coprire circa l'80% dei costi sostenuti per ottenere la preparazione adeguata indispensabile per guidare veicoli per il trasporto merci o persone. Il tutto fino a un tetto massimo di 2.500 euro di spesa.

Come si legge nel decreto del 30 giugno 2022 (qui) pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo di una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, del codice della strada; e della carta di qualificazione del conducente (CQC)" . Il bonus, in sostanza, è valido per l'ottenimento delle patenti di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E.

A poter presentare richiesta sono i cittadini, italiani o europei, di età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Come richiedere il bonus

Per poter presentare domanda è necessario registrarsi alla piattaforma che verrà messa a disposizione dal ministero. Basta collegarsi al sito patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente ed accedere mediante Spid, Cie o Cns. A quel punto si fa domanda, tenendo presente che il bonus viene erogato per ordine di arrivo di ciascuna richiesa di adesione.

Importante ricordare che l'iniziativa è valida solo per le autoscuole accreditate, che provvederanno ad applicare la riduzione sulle spese. E' possibile trovare una lista delle scuole sul sito del ministero, cercanzo nella sezione "Dove utilizzare il buono". Una volta ottenuto il buono, è fondamentale farlo attivare entro 60 giorni in autoscuola. In caso contrario, questo verrà considerato nullo e non sarà neppure possibile presentare una seconda richiesta. Dopo l'attivazione, la patente o la carta di qualificazione va conseguita entro 18 mesi.

Per quanto sarà valido il bonus

L'intenzione del governo è quella di mantenere il bonus disponibile fino al 31 dicembre 2026, ma va tenuto in considerazione il problema dell'esaurimento fondi. E' bene ricordare che una persona può richiedere il bonus soltanto una volta.