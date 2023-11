Bonus trasporti, arriva il click day: come funziona

Un altro click day, l'ultimo del 2023, è in arrivo per chi utilizza abitualmente i trasporti cittadini e nazionali con un nuovo bonus che sarà disponibile a partire dalle ore 8 di venerdì 1° dicembre. Per poter usufruire della misura prorogata dal governo, bisognerà collegarsi con il sito ad hoc bonustrasporti.lavoro.gov.it e procedere con la richiesta dell'incentivo se si rientra tra le categorie di cittadini che possono inoltrare la domanda.

Come funziona

Come spiega il ministero, il bonus fino a 60 euro è valido per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali: sul sito c'è la lista completa in ordine alfabetico degli operatori Tpl attivi su tutto il territorio nazionale. Come abbiamo già visto sul nostro Giornale, si tratta della proroga di quanto già avvenuto a novembre dove erano stati stanziati altri 35 milioni di euro per venire incontro alle esigenze dei cittadini. La stessa cosa era avvenuta anche nel mese di ottobre con un rifinanziamento che era stato pari a 12 milioni di euro.

A chi è destinato

Dal momento che le risorse messe in atto a novembre non sono state esaurite, ecco che la misura viene allungata anche a dicembre e fino alla fine delle stesse. " Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo", spiega il ministero, sottolineando che si tratta dell'acquisto di abbonamenti che vengono utilizzati sia nel trasporto locale che in quello regionale, interregionale o nazionale. Da questo incentivo sono esclusi tutti i servizi di prima classe e business. Può essere richiesto " da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro ".

Come fare domanda

Sottolineando che la piattaforma sarà attiva fino al raggiungimento della cifra residua rimasta, per fare la richiesta bisognerà accedere tramite Spid o Cie (Carta di identità elettronica) oltre a indicare il codice fiscale del beneficiario: ad esempio, il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne come si legge sulle Faq. Il governo ricorda che il bonus trasporti è una misura " di sostegno al reddito e a contrasto di un potenziale impoverimento istituita con il Decreto Aiuti ( decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022 - art. 35), convertita con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 e rifinanziata con il Decreto Aiuti-bis ( decreto-legge n.115 del 9 agosto 2022 - art. 27) e, da ultimo, con il Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)" .

Il buono sarà nominativo (non sarà possibile cederlo a terzi) e si potrà acquistare soltanto per un abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso (entro il 31 dicembre). Al momento di presentare domanda sulla propria area riservata sarà richiesta soltanto l’autocertificazione spuntando una casella apposita e non si dovrà allegare il proprio Isee.