Bonus trasporti, arriva un nuovo click day. Ecco chi può richiederlo

Nuovo click day per il Bonus trasporti. È in arrivo un’altra emissione della misura tanto apprezzata dagli italiani. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione una piattaforma digitale dedicata alla domanda per l’agevolazione. Ecco tutte le informazioni sul Bonus trasporti.

Il Bonus trasporti

Complessivamente nel 2023 sono 147 i milioni di euro dedicati al Bonus trasporti. Questo è il secondo incremento del Fondo dopo quello da 12 milioni di euro incluso nel decreto legge numero 131/2023 “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”. Inizialmente erano 100 i milioni di euro stanziati, successivamente l’esecutivo ha scelto di investire ulteriormente nella misura per aiutare i cittadini nel far fronte alle esigenze economiche rivolgendosi a chi ha registrato un reddito nel 2022 uguale o inferiore a 20mila euro. Il voucher ammonta al massimo a 60 euro ed è utilizzabile per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale. L’agevolazione è valida per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia come bus e treni.

La nuova emissione

L’ultima emissione del Bonus trasporti è prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n.145 (D.L. Anticipi). Alle 8 del giorno mercoledì 1 novembre sarà possibile fare domanda per richiedere la misura ed approfittare della nuova emissione da parte dell’esecutivo. Le nuove disponibilità si aggiungono agli eventuali fondi residui che sono frutto del mancato utilizzo dei bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023.

La parola all’esecutivo

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha affermato: "Il Bonus trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile”. Inoltre la titolare del dicastero ha sottolineato che con questo ulteriore finanziamento l’esecutivo ha voluto aprire un’altra finestra dedicata alle fasce della popolazione a basso reddito. Nel 2023 alcune di queste sono state impossibilitate nell’accedere alla misura poiché i fondi sono terminati in poco tempo.

La domanda

È possibile presentare la domanda per il Bonus trasporti per sé stessi oppure per un minore a patto che si abbia la potestà oppure la sua rappresentanza. Le richieste possono essere effettuate online tramite la piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it. È necessario accedere all’area riservata tramite SPID o Carta di Identità Elettronica. Il Bonus è attivo fino all’esaurimento dei fondi.