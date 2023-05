Bonus trasporti, a chi spetta e come fare domanda

Il bonus trasporti ha riscosso successo tra imprese, lavoratori e studenti. A confermarlo sono i numeri, infatti, ad oggi sono stati emessi più di 800 mila voucher. Secondo i calcoli del Ministero del Lavoro la cifra stanziata dovrebbe bastare per coprire le domande fino alla fine dell'anno.

I dati

Con il Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 è stato istituito in forma sperimentale dal Ministero del Lavoro con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture il Bonus trasporti, con una dotazione finanziaria per il 2022 di 79 milioni di euro, aumentata nel 2023. Sono 1,8 milioni i login effettuati sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro per richiedere il voucher dedicato ai viaggiatori italiani. In totale sono stati stanziati 100 milioni di euro di cui 41.417.602 sono già stati spesi, i restanti verranno impiegati per le prossime richieste.

Come richiederlo

La domanda può essere effettuata tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro. Sarà necessario accedere tramite Spid o Carta d’identità elettronica.

I requisiti

È possibile richiedere il bonus se nel 2022 il proprio reddito non è stato superiore a 20 mila euro. Anche i minori possono ottenere il beneficio, infatti, in questo caso, può essere effettuata la domanda anche per conto di terzi. Inoltre, la soglia del reddito dev’essere rispettata dal beneficiario e non dal richiedente. Nel caso in cui il figlio fosse comunque a carico del genitore ma avesse più di 18 anni, dovrà provvedere a presentare la domanda in maniera autonoma.

Le condizioni

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare la somma di 60 euro. Può essere utilizzato sia per abbonamenti mensili che annuali, per mezzi locali, regionali e interregionali. Inoltre è valido per i trasporti che fanno parte del sistema ferroviario nazionale. Il voucher è nominativo e una volta erogato non sarà possibile cederlo.

Identikit dei richiedenti