Bonus trasporti, il nuovo click day è stato un successo. Eventuali fondi disponibili dall’1 novembre

In sei mesi sono stati distribuiti quasi 109 milioni di euro per il bonus trasporti. Il click day attivo oggi, 1 ottobre, è stato esaurito in poche ore, come reso noto dal Ministero del Lavoro nella pagina web su cui da questa mattina si poteva chiedere il contributo in questione fino a 60 euro. Complessivamente sono stati emessi 2.134.354 bonus. Ecco tutti i numeri dell’incentivo che ha riscosso un notevole successo.

Il bonus

Il bonus trasporti è stato introdotto attraverso il cosiddetto decreto Carburanti, successivamente convertito nella Legge n. 23 del 10 marzo 2023. L'obiettivo della misura è quello di agevolare l'acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per i mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia da parte delle persone con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. Tuttavia, la straordinaria popolarità di questa misura ha portato a un esaurimento delle risorse destinate al bonus inizialmente previste.

I risultati

È interessante notare che il bonus trasporti ha dimostrato di essere particolarmente gradito alla platea giovanile, con oltre il 57% dei beneficiari che rientrano nella fascia d'età under 30. Questo dato sottolinea l'efficacia di misure di sostegno dirette ai giovani, che spesso hanno maggiori difficoltà economiche nell'accesso ai servizi di trasporto pubblico. La gestione delle richieste per l'agevolazione è stata notevolmente intensa, con un picco di 857.594 utenti che hanno avviato la procedura di login per accedere all'area personale della piattaforma il giorno dell'apertura delle domande. Questo afflusso straordinario di richieste ha posto una notevole pressione sul sistema informatico dedicato, che ha comunque dimostrato di essere all'altezza della situazione, gestendo gli utenti in coda per la presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse.

Il ritorno della misura

Per coloro che non hanno potuto beneficiare del bonus trasporti a causa dell'esaurimento dei fondi, c'è una buona notizia. Eventuali fondi residui generati dal mancato utilizzo delle agevolazioni rilasciate nel mese di ottobre 2023 saranno rese disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 dell’1 novembre 2023. La piattaforma rimarrà attiva fino all'esaurimento di tali risorse.

Le richieste

In cima alla lista delle imprese di trasporto per cui è stato possibile richiedere il bonus trasporti spicca Trenitalia Spa, con un impressionante totale di 417.554 voucher emessi. Questo conferma l'ampia adesione delle persone ai servizi ferroviari nazionali come opzione di trasporto.