Bonus vacanze, come viaggiare a prezzi bassi

È stata pubblicata dall'Inps l'edizione 2023 del Bando di concorso EstateINPSieme, il programma di vacanze studio destinato ai figli dei dipendenti pubblici: programma che prevede, per l'appunto l'erogazione di borse di studio finalizzate a coprire le spese di soggiorni estivi di vacanza sia in Italia che all'estero. Ci sarà tempo per inoltrare le domande di accesso, esclusivamente online, dal 7 al 27 marzo.

I requisiti

La misura è indirizzata a figli, o orfani ed equiparati, di contribuenti iscritti alla Gestione Fondo ex Ipost o alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (l'ex Fondo Credito). Sarà possibile scegliere uno dei pacchetti di vacanze studio indicati nello specifico catalogo, che verranno organizzati in stretta collaborazione con soggetti qualificati in questo specifico settore e, ovviamente, accreditati dall'Inps.

Sarà possibile accedere al fondo agli alunni di scuole elementari, medie inferiori e istituti superiori. I dettagli, compresi quelli relativi agli importi delle borse di studio, sono specificamente indicati in ogni singolo bando. Si va da un minimo di 600 euro di contributo per soggiorni della durata di una settimana fino ad arrivare ai 1000 euro per soggiorni di 2 settimane e al massimo di 2mila euro per le vacanze-studio all'estero. L'esatto importo, è bene ricordarlo, viene calcolato sulla base dell'Isee del nucleo familiare in cui vive lo studente.

La procedura

Come anticipato, l'istanza va inoltrata via telematica a partire dalle ore 12:00 di martedì 7 marzo alle ore 12:00 di lunedì 27 marzo. Unitamente alla domanda, andrà presentata anche la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per la definizione dell'Isee al momento della presentazione della richiesta oppure l'"Isee minorenni" qualora nel nucleo familiare vi siano genitori non coniugati tra loro e non conviventi. L'invio potrà essere effettuato tramite la specifica area del portale dell'Inps.

I Bandi disponibili

Per l'estate del 2023 sono previste tre diverse soluzioni:

1) Estate INPSieme Italia, con soggiorni studio nel nostro Paese destinati a studenti di scuole primarie, secondarie di primo grado e, in caso di disabilità del beneficiario, di scuole superiori;

2)Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia, che prevede soggiorni studio in Paesi europei ed extraeuropei e vacanze tematiche nel nostro Paese per studenti di scuole superiori;

3)Corso di lingue all'estero, con vacanze studio finalizzate al conseguimento della certificazione del livello di conoscenza di una lingua straniera secondo il Quadro comune Europeo di riferimento.