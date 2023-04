Matrimonio simbolico, boom in Italia: cos'è, come funziona e quanto costa

In Italia sta spopolando un nuovo “modello” di matrimonio che consente un notevole risparmio rispetto al consueto rito di nozze. Si tratta del matrimonio “simbolico” che non ha valore legale, è completamente personalizzato e può essere celebrato da chiunque. Nel 2022 le richieste per questa nuova formula di celebrazione delle nozze è cresciuta del 330%.

I costi dei matrimoni "classici"

Il matrimonio in Italia costa molto. L’Osservatorio Compass ha calcolato il prezzo medio per una cerimonia negli ultimi tre anni, il risultato ammonta a circa 20mila euro. La voce di spesa più importante riguarda l’acquisto degli abiti per gli sposi che ha un’incidenza media dell’11,4%. Spesso le coppie si trovano a dover rateizzare i pagamenti a causa dei costi altissimi. La risposta a questa problematica economica è il cosiddetto “matrimonio simbolico”. Si tratta di una formula di nozze tipicamente americana che sta prendendo piede in Italia.

Cosa è il matrimonio simbolico

Le nozze simboliche non hanno valore legale e i costi scendono notevolmente rispetto alle cifre stimate per una normale cerimonia “tradizionale”. La location in cui viene celebrato è la Casa Comunale, luogo in cui non è possibile celebrare il rito civile. Spesso, il numero di invitati è inferiore rispetto a quelli che gli sposi avrebbero invitato in Chiesa oppure in Comune. Il matrimonio simbolico può essere celebrato da chiunque, quindi non dev’essere per forza presente il sindaco del comune o il prete. Per quanto riguarda la formula che dovranno pronunciare gli sposi, non vi sono riferimenti al Codice Civile o a preghiere religiose. Gli sposi possono quindi personalizzare la formula da pronunciare.

Un risparmio notevole

Secondo le statistiche di Federcelebranti, la più grande rete di celebranti professionisti in Italia, nel 2022 le richieste di matrimoni simbolici sono aumentate del 330%. I riti simbolici, inoltre, costituiscono i due terzi delle celebrazioni straniere totali. Il giro d’affari ammonta a circa 300 milioni di euro all’anno, afferma uno studio Federmep. Il wedding planner che organizza la cerimonia viene solitamente pagato circa 500 euro. Ovviamente, il prezzo varia in base alle richieste ed alle circostanze.