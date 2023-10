Busta paga più ricche per i lavoratori statali a dicembre: ecco le cifre

Il governo farà abbondanti regali sotto l'albero di Natale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni grazie all'anticipo degli aumenti che oltre 1,5 milioni di dipendenti troveranno in busta paga: è questo uno dei primi tangibili effetti della Legge di Bilancio che anticipa ben due miliardi di euro agli statali sui rinnovi contrattuali che si faranno nel 2024.

Come funziona

Lo stesso meccanismo dovrebbe essere applicato, come ricorda Il Sole 24, anche ai dipendenti della Sanità (circa 670mila) con un meccanismo molto simile che distribuirà i fondi previsti per questo settore. Non faranno parte di questa platea i lavoratori degli enti locali, delle Regioni e gli impiegati perché si ritrovano fondi propri grazie ai quali erogano i rinnovi di contratto garantendo le stesse dinamiche che sono riservate agli statali. In busta paga, quindi, il regalo a dicembre sarà davvero generoso: indipendentemente dalla qualifica, il meccanismo è lo stesso per tutti ed è quasi 6,7 volte " l’indennità di vacanza contrattuale prevista per ogni inquadramento ", come viene spiegato dagli esperti.

Quali sono le cifre

In pratica, quindi, percepiranno circa 662 euro lordi coloro i quali si trovano nel gradino più basso delle pubbliche amministrazioni, 778,7 euro spetteranno ai dipendendi in seconda area, 845 euro per i funzionari per poi arrivare a circa 1.516 euro per i dirigenti in seconda fascia e quasi duemila euro in busta paga (1.939) per quelli di prima che si trovano in vetta alle PA. Discorsi di anzianità per quanto riguarda gli aumenti dei docenti degli Istituti Scolastici: si parte da circa 830 euro per chi insegna da meno di otto anni per arrivare a 1.228 euro per chi insegna da oltre 28 anni. IlSole24Ore spiega che le cifre sono molto simili anche per gli insegnanti delle medie inferiori (con cifre comprese tra 829 e 1.168 euro) e le primarie oltre all'infanzia con una forbice monetaria che va da 765 a 1.056 euro. In campo sanitario, invece, la cifra più bassa spetta agli operatori di base con circa 657 euro per poi salire a 1.053 euro per gli infermieri specializzati e 1.516 euro per i medici.

Le parole di Zangrillo

" Le risorse che abbiamo stanziato devono essere distribuite tenendo conto del fatto che se vogliamo far crescere il valore della Pubblica amministrazione dobbiamo essere capaci di premiare le persone meritevoli. Che sono tante nella nostra organizzazione ", ha dichiarato il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervistato dal Messagero. " Con il sindacato voglio parlare di quello che intendo fare , e mi auguro con il loro aiuto, per la modernizzazione della Pa che non è fatta solo di rinnovi contrattuali - ha aggiunto Zangrillo - che considero un passaggio essenziale e credo di averlo dimostrato, ma anche di tutto il resto: di procedure concorsuali, di inserimento nella Pa, di ringiovanimento, di formazione, e di merito ".

Il governo Meloni ha ancora una volta mantenuto le promesse con cifre che sono ritenute importanti in relazione agli stipendi medi pubblici dei dipendenti ministeriali ma anche di quelli scolastici. Abbiamo già visto, poi, che gli aiuti arrivano anche dai fringe benefit, ossia quegli incentivi fino a duemila euro per chi ha figli a carico secondo le ultimissime novità della Manovra.