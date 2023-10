Fringe benefit fino a duemila euro: la novità della Legge di Bilancio

I fringe benefit diventano strutturali: lo ha appena dichiarato la premier, Giorgia Meloni, intervenuta in Consiglio dei ministri dove si è discusso di Legge di Bilancio. " Sui fringe benefit l'anno scorso siamo interventi in maniera significativa, quest'anno lo rendiamo strutturale con modifiche per il 2024: portiamo il tetto a 2mila euro per i lavoratori con figli e a mille euro per tutti gli altri ", ha dichiarato la premier.

Come funzionano

In primo piano, quindi, l'aiuto alle famiglie maggiormente in difficiltà così da poter dare un aiuto concreto alle mamme che lavorano e alle famiglie che hanno tre figli ma anche l'aiuto a tutti con l'estensione della cifra di mille euro. Ma di cosa si tratta esattamente? I benefit sono beni e servizi erogati ai lavoratori non sottoforma di denaro ma di compensi "in natura" di cui fanno parte, come abbiamo visto sul Giornale.it, le spese da sostenere per andare da casa a lavoro e viceversa, il costo dei carburanti ma anche delle utenze domestiche come luce, acqua e gas. Non fanno parte dei benefit, ad esempio, il materiale scolastico per i figli.

In questo modo non solo si migliora la produttività degli stessi lavoratori ma c'è un ottimo vantaggio derivato dalla detassazione perché fanno parte del cosiddetto "welfare aziendale". Per capire gli aventi diritto, i lavoratori dovranno fornire certificazioni ai propri datori che devono essere a conoscenza della composizione del nucleo familiare (quanti figli). Di questa problematica se ne occupa direttamente l'Agenzia delle Entrate da questa estate.