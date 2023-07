Caldo torrido, schizzano i consumi elettrici. Ecco quando sarà il picco

Il caldo incentiva le famiglie ad aumentare i consumi elettrici che raggiungono il record storico. Infatti le cifre in questione, che sono state controllate da Terna, sono arrivate ai livelli massimi rispetto a tutto il 2023 raggiungendo 56,67 GW. L’andamento sembrerebbe essere in leggera discesa ma il caldo resta comunque un problema per le tasche dei cittadini che hanno necessità di un clima più fresco.

I consumi

Attualmente Terna, durante il processo di monitoraggio dei consumi attraverso la piattaforma dedicata, ha misurato il raggiungimento di 57,85 GWh, un valore di poco inferiore alla stima di 58 GWh. Questo valore non ha però superato il massimo storico del periodo di luglio 2015 dove le cifre richieste arrivarono a 60,5GW. Si tratta di numeri importanti soprattutto se li confrontiamo con il mese di agosto 2022 dove la domanda di energia elettrica è stata di 25.944 GWh, in riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-2,6%) e in linea rispetto al valore di agosto 2020 (+0,6%). Nel periodo di maggio 2022 il report di Terna aveva registrato un calo del 6,3% in termini di domanda di energia complessiva mentre per quanto riguarda i primi 5 mesi dell’anno si è verificato un calo del 4,5% della richiesta di energia elettrica se confrontato con il periodo che va da gennaio a maggio del 2022.

Le cifre delle famiglie

Secondo i dati di Sostariffe.it il consumo di energia elettrica al kWh giornaliero di una coppia si aggira attorno ai 5,5-7 kWh al giorno. Mentre una famiglia di 3 persone utilizza 7-8 kWh al giorno. Per quanto riguarda invece un nucleo di 4 persone le cifre ammontano a circa 8-9,5 kWh giornalmente. Per diminuire le tariffe delle bollette ed eventuali sprechi dal punto di vista energetico ci sono diversi consigli per risparmiare in bolletta, come ne abbiamo parlato su ilGiornale.it.

Gli elettrodomestici

Annualmente gli elettrodomestici come frigorifero e freezer consumano 600 kWh, lo scaldabagno elettrico arriva a consumare circa 1000-1500 kWh. Lavatrice e Lavastoviglie consumano rispettivamente 260 e 200 kWh. Le due tipologie di forno, a microonde ed elettrico, comportano un consumo di 230 kWh e 120 kWh. Il piano a induzione richiede circa 400-500 kWh mentre condizionatore e aspirapolvere comportano una cifra in bolletta di 240 e 190 kWh.