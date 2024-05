Calendario del fisco: le date da non dimenticare a giugno

Anche giugno sarà un mese ricco di adempimenti del fisco a cui i contribuenti saranno chiamati.

Si va dall’Imu (Imposta municipale unica) all’Iva mensile alla dichiarazione di non possesso di un apparecchio televisivo per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Rai, passando per la Rottamazione quater, il versamento per il modello redditi 2024 e l’assegno unico.

Le giornate “calde” saranno quelle del 17 e del 30 giugno; ma vediamo quale sonno le scadenze principali e gli adempimenti che i contribuenti dovranno assolvere.

5 giugno

Il primo mercoledì del mese sarà il termine ultimo per il pagamento della quarta rata della rottamazione quater. In realtà la scadenza sarebbe fissata per al 31 maggio ma si arriva al 5 giugno considerando i canonici 5 giorni di tolleranza.

17 giugno

Il terzo lunedì del mese i proprietari di immobili che non siano prima casa (salvo casi specifici quali il possesso di prima casa di lusso) saranno chiamati ad effettuare il pagamento della prima rata e dell’acconto Imu dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le eventuali detrazioni del periodo d’imposta precedente.

Nello specifico si tratta dell’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (prima casa) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

Chi effettuerà il pagamento della prima rata, il 16 dicembre prossimo sarà chiamato ad effettuare il saldo della restante quota dell’Imposta municipale unica. Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero dell’saldo IMU, è il 16 dicembre.

Sempre il 17 giugno è previsto l’invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730 (inclusi i modelli 730-1, 730-3 e 730-4) con conseguente consegna del prospetto di liquidazione 730-3, per quelle dichiarazioni che sono state presentate per conto del contribuente dagli intermediari entro il 31 maggio 2024.

Infine, i condomini che hanno operato quali sostituti di imposta per le ritenute a titolo d’acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente, devono effettuare il versamento utilizzando il modello F24 online o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

30 giugno

Il primo adempimento da fare per coloro i quali ne abbiano diritto, è la richiesta per ottenere il riconoscimento degli arretrati spettanti a partire dallo scorso marzo 2024 relativamente all’assegno unico e universale per

figli a carico.

Infine, coloro i quali non siano possessori di apparecchi televisivi in casa che volessero ottenere l’esonero dal pagamento del Canone Rai relativo al secondo semestre luglio-dicembre 2024.