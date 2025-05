Cambio gomme 2025, ultima chiamata: da oggi scattano le multe

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire dalla giornata di oggi, giovedì 15 maggio, tutti gli automobilisti che non si sono messi in regola per quanto concerne il cambio gomme stagionale previsto dalla legge rischiano di incorrere in pesanti sanzioni.

In realtà l'obbligo di montare pneumatici invernali, così come quello eventualmente di trasportare le catene a bordo del veicolo a quattro ruote per un loro utilizzo in caso di evenienza, è decaduto lo scorso martedì 15 aprile, ma gli italiani hanno avuto a propria disposizione un ulteriore mese di tempo per mettersi in regola e provvedere alla sostituzione con le gomme estive. Terminati questi 30 giorni aggiuntivi, da ora in poi i trasgressori colti in fallo dalle autorità potranno essere multati.

Le norma vigenti, comunque, prevedono l'obbligo di cambio esclusivamente per le auto che montano pneumatici M+S, sigla che sta per "Mud and Snow", ovvero "Fango e Neve", recanti un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato invece sul libretto di circolazione. Ciò significa, pertanto, che le gomme "M+S" con codice di velocità uguale o superiore possono continuare legittimamente a circolare, per quanto non sia un'abitudine da consigliare se si pensa ai problemi connessi alla sicurezza che possono derivare da tale mescola. Gli pneumatici estivi, infatti, sono composti da un'amalgama più adatta a performare su asfalto più caldo, consentendo al mezzo di avere un'ottima aderenza in condizioni climatiche del genere, di rispondere meglio alle sterzate improvvise, di limitare l'usura, nonché di ridurre il consumo di carburante.

In caso di necessità per una valutazione delle caratteristiche della gomma, il codice è chiaramente indicato di lato tramite una lettera alla quale corrisponde la velocità massima consigliata per il supporto (ad esempio la "Q" corrisponde a 160 kmh, mentre la "H" a 210 kmh).

Non corrono il rischio di incappare in sanzioni neppure i proprietari di mezzi dotati di gomme "all season", quelle ritenute valide per tutte le stagioni, sulle quali si ritrova il marchio "M+S" e "3PMSF", ovvero "three peak mountain snowflake", con la la rappresentazione stilizzata di una montagna con tre cime e il simbolo del fiocco di neve: in questo caso l'aderenza è garantita in tutte le condizioni di asfalto, anche quelle più proibitive.

Chi non rientrasse in tale casistica e non avesse ancora ottemperato all'obbligo di sostituzione degli pneumatici rischia di subire pesanti multe.

Per un controllo da parte delle autorità all'interno di un centro urbano si va da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro, al di fuori da 84 a 335 euro, aggiungendo i 3 punti della patente a cui dire addio e nei casi più gravi anche al fermo dell'auto fino ad avvenuta regolarizzazione. Se il codice della gomma non è conforme a quello indicato nel libretto, la sanzione può andare da 430 a 1.731 euro.