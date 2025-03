Cambio pneumatici, ecco quando bisogna passare a quelli estivi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inverno è ormai agli sgoccioli e presto assisteremo a un graduale aumento delle temperature che segnerà l'arrivo della primavera e poi dell'estate: ciò significa che è tempo di pensare al passaggio agli pneumatici estivi. Si tratta di un'operazione che non deve essere ignorata, dato che sono previste multe anche salate in caso di trasgressione. La cura delle gomme è importante sia per la sicurezza degli automobilisti che per quella degli altri, ecco perché non deve mai essere sottovalutata.

Quando procedere, dunque, al cambio pneumatici? Secondo le norme vigenti, gli pneumatici invernali devono essere utilizzati dal 15 novembre al 15 aprile, pertanto è la data del 15 aprile a dover essere segnata sul calendario. Da quel momento in poi, infatti, le gomme invernali devono essere rimosse per lasciare il posto a quelle estive, più adatte alle temperature che saranno raggiunte dall'asfalto. Esiste, naturalmente, un periodo di tolleranza per il successivo passaggio alle gomme invernali, che possono essere riposizionate già a partire dal 15 ottobre.

Secondo la circolare del ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014, i conducenti di vetture dotate di pneumatici di tipo M+S, con indice di velocità inferiore rispetto a quello indicato in carta di circolazione, hanno la possibilità di disporre delle gomme invernali fino al 15 maggio, dunque due mesi in più rispetto a quanto previsto dalla legge. Chiaramente la norma vigente può essere modificata da eventuali regolamenti regionali a seconda delle condizioni presenti sul territorio.

Il passaggio da pneumatici estivi a invernali e viceversa è fondamentale in entrambi i casi per le differenti caratteristiche delle gomme. Le gomme invernali, pensate per resistere al freddo, sono sensibili alle alte temperature e possono dare problemi di frenata e tenuta della strada nel periodo estivo. Ecco perché è tassativo sostituirle una volta finito l'inverno. Per i trasgressori è prevista una sanzione che va dai 422 ai 1.682 euro, con la possibilità di ritiro della carta di circolazione.

In alternativa, si può pensare di utilizzare le cosiddette gomme quattro stagioni, realizzare

per essere sicure e di ottima tenuta strada per tutto l'anno. Devono però recare la sigla sigla M+S, che è l'unica accettata. Bisogna poi effettuare regolari controlli per essere certi che gli pneumatici non siano usurati.