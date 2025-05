Caos modello 730, polemiche sulle file virtuali. Cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Polemiche social per i problemi presentati dal sito di Agenzia delle Entrate, che in queste ultime ore ha registrato blocchi e rallentamenti, tanto che in molti hanno avuto difficoltà a inviare il 730 precompilato. A quanto pare sarebbero stati proprio i troppi accessi al portale online a causare questo caos. Mentre sui social network si leva la protesta, l'Agenzia ha fatto sapere che sarà presto emanato un provvedimento di rinvio.

Stando a quanto riferito, il sito di Agenzia delle Entrate sta avendo problemi dalla mattinata di ieri - venerdì 16 maggio. Tantissime le segnalazioni pervenute da parte degli utenti, impossibilitati ad accedere alla loro aerea riservata. La dichiarazione dei redditi mediante precompilata può infatti essere inoltrata a partire da giovedì, ma nelle ultime ore ciò non è stato possibile a causa dei blocchi e dei rallentamenti del portale. Sono stati i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei commercialisti a segnalare il problema, chiedendo anche un rinvio delle scadenze previste. " Prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna a causa del blocco informatico dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate necessari, tra l’altro, alla trasmissione delle deleghe di pagamento, verificatosi a partire dalle ore 10.30 circa di oggi ", è quanto si legge nella nota ufficiale.

Sul caso è intervenuto anche il Codacons. " L'impossibilità di accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una causa di forza maggiore che non dipende dalla volontà del contribuente, e per questo è necessario prorogare i termini delle scadenze fiscali previste per oggi, in modo da garantire a tutti gli interessati pari possibilità di accesso alla piattaforma, che va potenziata sul fronte tecnico in modo da evitare in futuro simili problemi che hanno ripercussioni su una vasta platea di soggetti ", è quanto dichiarato dall'associazione, come riportato da Tgcom24.

Nel corso della giornata di venerdì c'è poi stato l'intervento - si spera risolutivo - di Sogei, azienda controllata dal ministero dell'economia e delle finanze che opera nel settore dell'ICT

e della sicurezza informatica, e il sito è tornato a funzionare. Agenzia delle Entrate ha accordato il rinvio, e ha fatto sapere che sarà presto comunicata unadei termini delle scadenze fiscali.