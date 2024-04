Agenda prioritaria per richiedere il passaporto: ecco come funziona e chi ne ha diritto

Ottenere o rinnovare il passaporto in Italia può risultare estremamente impegnativo, salvo rare eccezioni dove si può riuscire ad avere un appuntamento rapidamente. Spesso ci si deve armare di pazienza e aspettare diversi mesi prima di ottenere il documento indispensabile per viaggiare al di fuori dell'Unione Europea. Tuttavia, non tutti possono permettersi di attendere tanto e così il ministero dell'Interno ha introdotto l'agenda prioritaria, una soluzione alternativa per coloro che necessitano urgentemente del passaporto. Ecco come funziona.

La situazione

Dopo il lungo periodo di chiusura delle frontiere a causa della pandemia da Covid, all'inizio del 2022 molte persone hanno ripreso a viaggiare. Sono tantissimi gli italiani che hanno dovuto richiedere o rinnovare il proprio passaporto, generando un'ampia domanda che ha rapidamente sovraccaricato gli uffici preposti in tutta Italia. In particolare, nelle grandi città come Milano e Roma, anche ottenendo un appuntamento, si è costretti ad aspettare fino a 9-12 mesi a causa dell'alto numero di richieste accumulate.

L’agenda prioritaria

Il Viminale ha adottato l’agenda prioritaria per far fronte al problema. Lo strumento nasce per rispondere all’esigenza di chi, entro i successivi 30 giorni, deve partire per motivi di lavoro, salute, studio o turismo. Coloro che che hanno già un biglietto prenotato o un appuntamento certificato che attesti la necessità di viaggiare possono usufruire della misura che consente di ottenere un posto entro i successivi 15 giorni. Per effettuare la richiesta è necessario accedere al sito della polizia e accanto alla prenotazione per un appuntamento ordinario è possibile selezionare anche quella per un appuntamento prioritario. Mentre si effettua la prenotazione bisogna compilare modulo per autocertificare la propria urgenza, che deve essere consegnato in questura insieme al resto della documentazione.

Il modulo d’urgenza

Nel caso in cui non si riuscisse a ottenere l’appuntamento in questura ma si avesse la necessità di partire nei successivi 15 giorni è possibile scaricare, sempre dal sito della polizia, il modulo d’urgenza ovvero un’autocertificazione nella quale vanno inseriti i propri dati e i motivi per cui è necessario ottenere il passaporto in tempi rapidi. Il modulo consente di presentarsi in questura anche senza appuntamento, in modo da avere il documento con priorità.

Bisogna stare molto attenti a non mentire nell’autocertificazione oppure si affronteranno rilevanti conseguenze penali.