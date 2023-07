Botta sul costo della benzina: quanto si paga adesso

Martedì 1 agosto i distributori dovranno esporre il cartello che riporterà i prezzi medi del carburante. La scelta è finalizzata a tutelare i consumatori, ma nel frattempo i listini della benzina hanno già oltrepassato i 2,50 al litro su alcune autostrade italiane. I dati sono stati rilevati da Assoutenti. Ecco le tratte dove fare rifornimento è più caro.

Il calcolo del prezzo medio

Per ottenere il prezzo da esporre per il confronto il ministero utilizzerà le medie aritmetiche definite su base regionale per quanto riguarda gli impianti presenti sulle reti ordinarie. Per le autostrade, invece, verrà svolto un calcolo considerando le tratte nazionali. Secondo Gianni Murano, presidente delle imprese riunite nell’Unem, Unione Energie per la Mobilità, è fondamentale il fatto che il consumatore sia in grado di fare una scelta consapevole. Nel frattempo Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, ha affermato in merito alla questione: "Chiediamo al governo di ricorrere a Mister Prezzi e alla Commissione di allerta rapida per monitorare con attenzione l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall'estrazione alla vendita presso i distributori".

La scelta del TAR

Nonostante le proteste dei proprietari dei distributori il Tar, Tribunale amministrativo, del Lazio ha preso una decisione in ottica di tutela dei cittadini. Dall’1 agosto, infatti, è scattato l’obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

I rincari in autostrada

In questi giorni i prezzi dei carburanti stanno subendo importanti rialzi sulle autostrade. Sul tratto A4 Venezia-Trieste la benzina ha raggiunto un livello importante arrivando a costare 2,553 euro al litro per il servito mente il gasolio ha un importo di 2,4 euro al litro. Per quanto riguarda la A21 Torino-Piacenza, invece, un litro di benzina ammonta a 2,549 euro mentre il gasolio costa 2,334. Le cifre sono alte anche sulla A14 Bologna-Bari-Taranto dove la verde costa 2,529 euro.

Le cifre sulla rete urbana ed extraurbana

Per quanto riguarda la rete urbana ed extraurbana i listini sulla Via Provinciale di Arpaise (Bn) la benzina al servito costa 2,552 euro mentre il gasolio ammonta a 2,619 euro. In Calabria, invece, nella località di Serra San Bruno (Vv) la verde ammonta a 2,499 euro al litro mente il diesel a 2,359 euro. Infine a Lucca l’associazione a rilevato la cifra di 2,487 euro al litro per la benzina e di 2,554 euro per il gasolio.