Caro-carburanti, benzina in aumento: sfondato tetto 2,1 euro

Nelle ultime ore sono tornati a salire i prezzi dei carburanti con la benzina che ha sfondato la quota di 2,1 euro al litro in modalità servito: è questo l'esito dell'aggiornamento stilato da Quotidiano Energia che registra i rialzi anche del diesel a causa delle " quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi" che nelle ultime 24 ore hanno registrato nuovi aumenti.

I prezzi aggiornati

Secondo gli aggiornamenti che sono stati registrati dai gestori e comunicato all'Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,969 euro al litro (1,966 il prezzo precedente), con i diversi marchi che oscillano tra 1,960 e 1,978 euro al litro (i no logo 1,954). Il prezzo medio praticato sul diesel in modalità self-service è di 1,877 euro al litro rispetto a 1,871 delle osservazioni precedenti con le compagnie che si attestano a una forbice media compresa tra 1,874 e 1,890 euro al litro (i no logo 1,862).

Il salasso, però, è sulla modalità servito: in questo caso, il prezzo medio per la benzina è salito a 2,103 euro al litro contro i 2,100 euro dei giorni scorsi: gli impianti colorati hanno una media prezzi che oscilla tra 2,040 e 2,181 euro al litro (i no logo 2,006). Le cifre medie, invece, del diesel in modalità servito è pari a 2,012 euro al litro contro i 2,008 euro al litro delle osservazioni precedenti. I punti vendita delle compagnie praticano cifre medie comprese tra 1,955 e 2,081 euro al litro (quelli senza logo si attestano a 1,914).

Per quanto riguarda le cifre del Gpl, sono comprese tra 0,713 e 0,740 euro al litro (i no logo 0,697). Infine, il costo del metano per le auto p compreso tra 1,394 e 1,466 euro al litro (i no logo 1,394).

Le parole di Salvini

Per far fronte ai nuovi rincari sul prezzo dei carburanti, come abbiamo visto sul Giornale.it, il governo sta lavorando su un bonus da 150 euro per le famiglie più in difficoltà. " Stiamo ragionando sul buono benzina per chi ha problemi economici, per coloro che ne hanno bisogno ", ha dichiarato il vicepremier e mMnistro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla trasmissione di Rete 4 Dritto e rovescio. " Qualora la benzina avesse superato i 2 euro al litro ci sarebbe stato un intervento del governo ", ha sottolineato, aggiungendo che è giusto intervenire " quando la benzina aumenta troppo, ma se domani intervenissimo " sul taglio delle accise " per tutti, anche a chi guadagna un milione di euro avrebbe lo stesso risparmio e sarebbe una presa in giro per chi è in difficoltà ".

La denuncia di Assoutenti