Caro voli, ecco come funziona l'algoritmo e come batterlo (per risparmiare)

Ascolta ora: "Caro voli, ecco come funziona l'algoritmo e come batterlo (per risparmiare)"

Il caro voli sta preoccupando sempre di più gli italiani in partenza per le vacanze. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Dl asset-investimenti, il quale include importanti misure, tra cui un blocco alla fissazione dinamica delle tariffe dei voli. Si tratta di procedure automatizzate che in base a fattori come l’ora e il dispositivo da cui si prenota, modificano il costo del biglietto. Ecco come funziona l’algoritmo e le strategie per contrastare questo fenomeno.

Il piano del Governo

“Per quanto riguarda i 'cari voli' siamo intervenuti con due misure: sarà stabilito un tetto massimo per nuove gare dei servizi pubblici per le isole" , ha affermato il ministro per le Imprese, Adolfo Urso. "Per quello che è già vigente noi abbiamo determinato che abbiamo individuato nell'algoritmo che di fatto realizza una sorta di asta dei voli che consente la proliferazione dell'utente, che siano dichiarati prassi commerciale scorretta se porta pregiudizio per l'utente. Questo nel caso dei voli per le isole e nel caso vi siano situazioni emergenziali come l'alluvione in Emilia Romagna”.

La fissazione dinamica delle tariffe

Per contrastare il caro voli viene vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree. Questa pratica dipende da fattori come il tempo della prenotazione e le rotte nazionali di collegamento con le isole. Inoltre l’algoritmo in questione entra in funzione o durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità oppure durante il verificarsi di un possibile stato di emergenza a livello nazionale. Addirittura questa pratica può portare a un aumento del prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200%.

L’algoritmo

L’algoritmo in questione lavora per capire in tempo reale quanta domanda si ha su un determinato volo e, in base a questo, definisce il prezzo che il consumatore vedrà al momento dell’acquisto. Quando il flusso di richieste è alto il sistema propone biglietti a cifre elevate.

Come aggirare l'algoritmo

Un consiglio è quello di usare applicazioni come Skyscanner ed eDreams, che forniscono in tempo reale i voli meno cari per la tratta che interessa a chi deve prenotare. Inoltre è bene sapere che determinate compagnie aeree o venditori terzi inseriscono sconti mirati in base alla località da cui si sta prenotando. Perciò è si può provare a collegarsi ai motori di ricerca con una Vpn, un sistema che fa credere ai siti che il collegamento avviene da un’altra posizione geografica. Infine bisogna considerare l’opzione della navigazione in modalità incognita quando si cerca un volo: l’obiettivo è quello di evitare che i cookie traccino le attività dei visitatori e, come spesso accade, mettano in moto gli algoritmi per modificare le tariffe.