Carta acquisti solidale al via dal 18 luglio. Ecco come fare per richiederla

Ancora pochi giorni di pazienza e dal 18 luglio sarà disponibile la carta acquisti solidale che va in aiuto delle famiglie italiane più in difficoltà in questi mesi di inflazione e caro-prezzi. Grazie alla mossa del governo Meloni che ha stanziato 500 milioni di euro in Legge di Bilancio ci sarà una boccata d'ossigeno sul carrello della spesa con 382,50 euro per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.

Ecco come funziona

Il nome di questa carta acquisti è "Dedicata a te" e si rivolge direttamente a un milione e 300mila nuclei familiari con redditi bassi. Per vedersi erogata la somma, infatti, saranno necessari alcuni requisiti primo su tutti una soglia Isee non superiore ai 15mila euro annui. L'erogazione della cifra sarà attraverso gli uffici postali e saranno direttamente i Comuni che invieranno una notifica a chi beneficerà di questa misura. Come ricorda l'Ansa, lo slittamento di alcuni giorni rispetto la data prevista del 26 giugno è stato causato " dall'esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni", come ha spiegato l'Inps.

Cosa si può acquistare

Un altro requisito per poter avere i 382,50 euro sarà quello di non aver attivi altri bonus statali come indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza e altri sostegni. Ma cosa si potrà acquistare, nel dettaglio, con quella cifra? I beni spesa fanno parte di un elenco già stabilito dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, d'accordo con il ministero dell’Economia e spaziano da carne e pesce al latte e alle uova, da olio e pane, alla pasta alle verdure, la frutta, i legumi, così come acqua e alimenti per l’infanzia. Nel decreto viene specificato che non sono comprese le bevande alcoliche: i punti vendita che aderiranno all'iniziativa potranno anche applicare uno sconto del 15% sui prodotti in oggetto così da creare un ulteriore beneficio per le famiglie che usufruiscono della misura.

L'attivazione

È importante sottolineare che, per avere attiva la carta acquisti, bisognerà effettuare almeno un pagamento entro la data del 15 settembre 2023 altrimenti si perde il beneficio ottenuto e che spetta di diritto. Le tessere, come ricorda IlMessaggero, saranno distribuite in parte in base al numero di abitanti di una data città mentre la parte rimanente facendo la proporzione tra reddito pro capite del Comune di residenza e il reddito su scala nazionale.

"Ottima iniziativa"