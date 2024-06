Carta cultura e Carta del merito, fino a mille euro ai giovani | La guida

Il bonus cultura per i giovani è cambiato. La misura stata sostituita da due nuove carte: la Carta cultura e la Carta del merito. Questi due contributi, ciascuno del valore di cinquecento euro e cumulabili tra loro, sono diventati disponibili dai primi di febbraio. Le misure si possono richiedere entro il 30 giugno. Ecco i requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda, le scadenze e gli acquisti possibili.

Carta cultura giovani

La Carta cultura giovani consiste nell’erogazione di 500 euro tramite un'apposita carta elettronica. La cifra viene data a coloro che sono residenti in Italia e se stranieri è richiesto il regolare permesso di soggiorno. Inoltre tra i requisiti troviamo il compimento dei 18 anni nell'anno precedente a quello di erogazione del contributo. Nel 2024, quindi, ne beneficiano i nati nel 2005. La misura viene poi assegnata solo ai neo maggiorenni che appartengono a un nucleo familiare con Isee che non va oltre i 35 mila euro. Per ottenere quindi la misura è necessario aver richiesto il nuovo Isee 2024.

Cosa acquistare

Ecco l'elenco degli acquisti consentiti con il voucher, utilizzabile sia nei negozi fisici che online:

biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici e dal vivo;

libri;

abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

musica;

prodotti dell'editoria audiovisiva;

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di danza;

corsi di lingue straniere.

Non si possono invece comprare videogiochi, videocorsi diversi da quelli di musica, teatro, danza, lingua straniera e abbonamenti per l'accesso alle piattaforme streaming.

Come spendere i soldi

I 500 euro devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno di registrazione. Le somme non utilizzate entro questa data verranno perse. Una volta effettuato il primo accesso alla piattaforma è possibile generare buoni spesa inserendo i dati richiesti. Questi buoni possono essere utilizzati presso esercenti autorizzati esclusivamente per gli acquisti consentiti elencati sopra. Il buono, che può essere stampato, deve essere utilizzato solo dal titolare della Carta. Solo quando il buono generato viene effettivamente speso, l'importo disponibile nel portafoglio elettronico verrà aggiornato.

La Carta del merito

La Carta del merito è destinata agli studenti che hanno ottenuto il punteggio massimo di 100/100

all'esame di maturità. È una novità riservata esclusivamente ai nati nel 2005. Anche questa carta ha un valore massimo di 500 euro e permette di effettuare gli stessi tipi di acquisti previsti per la Carta cultura giovani.