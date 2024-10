Carta del Docente, a chi spetta e a chi no - La guida

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata appena attivata la Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, con un voucher da 500 euro disponibile per gli insegnanti di ruolo. Nella versione precedente era stata prevista un’estensione anche ai supplenti annuali, grazie al decreto "Salva-infrazioni", ma per l’edizione 2024/2025 si ritorna a campo più ristretto di fruitori, riservato solo agli insegnanti di ruolo. Vediamo come funziona, per cosa serve e le modalità di richiesta.

Come funziona

Istituita dalla legge 107/2015, la Carta del Docente consente agli insegnanti di ruolo di ottenere un voucher annuale del valore complessivo di 500 euro da utilizzare per acquisti legati alla formazione. Per generare i buoni, è necessario accedere alla piattaforma dedicata del Ministero dell'Istruzione e del Merito (cartadeldocente.istruzione.it), registrarsi e utilizzare le proprie credenziali digitali. Una volta all'interno, gli utenti possono creare voucher di importo variabile fino al totale disponibile nel proprio portafogli virtuale. È inoltre possibile monitorare il saldo residuo e visualizzare quanto già generato e speso.

Per cosa si può utilizzare

I voucher possono essere utilizzati per acquistare libri, riviste, pubblicazioni (anche in formato digitale), pur se non necessariamente legati alla propria attività professionale. Tra i dispositivi tecnologici ammessi rientrano computer, tablet, notebook e strumenti per la robotica educativa, mentre sono esclusi gli smartphone. Sono acquistabili anche software dedicati alla formazione e i voucher possono essere impiegati per iscriversi a corsi di formazione accreditati o percorsi di studio universitari, esami di certificazione di una lingua straniera, se effettuati da enti riconosciuti dal MIM. Tra le attività coperte dal bonus ci sono anche visite a musei, rappresentazioni cinematografiche e teatrali.

Per cosa non si può utilizzare

Non è possibile, invece, impiegare il bonus per acquistare smartphone, stampanti, toner, cartucce, pennette Usb, fotocamere, videocamere o videoproiettori, poiché questi dispositivi non sono considerati strettamente funzionali all'aggiornamento professionale. Anche abbonamenti a servizi Adsl, canone Rai o Pay Tv non rientrano tra le spese coperte. Infine, non è consentito usare la Carta per coprire spese di viaggio legate alla partecipazione a eventi o viaggi culturali, né per pagare la quota associativa a club sportivi o ad associazioni, anche se relativi a corsi sportivi.

Esclusione dei precari

Come detto, per l’edizione 2024/2025, il Bonus Docenti è riservato ai soli docenti di ruolo. Questa scelta ha suscitato critiche e posizioni contrarie, sia a livello nazionale che europeo, poiché considerata discriminatoria nei confronti dei docenti precari.

Diverse organizzazioni sindacali hanno avanzato richieste per estendere il bonus almeno ai, ma non risultano al momento conferme ufficiali in tal senso. Il motivo principale sembra essere legato alla disponibilità di risorse aggiuntive necessarie per ampliare la platea degli aventi diritto, in base ai fondi già stanziati.