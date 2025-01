Giovani coppie, under 36, famiglie numerose: tutte le agevolazioni per il mutuo

Ascolta ora 00:00 00:00

L’acquisto di una casa rappresenta un investimento davvero importante per una famiglia che, nella maggior parte dei casi, avrà bisogno di stipulare un mutuo per realizzare il proprio obiettivo.

Così, chi compra dovrà muoversi tra anticipo, costi per i servizi del notaio e per l’erogazione del mutuo, la percentuale dovuta all’agenzia, i tassi di interesse; si tratta di tantissimi aspetti e soprattutto, di soldi che possono incidere davvero tanto sul portafoglio familiare.

Ci sono, però, tante agevolazioni per l’acquisto della prima casa che possono aiutare l’acquisto. Vediamone alcune.

Agevolazione mutuo prima casa

Le giovani coppie e i giovani under 36, le famiglie monogenitoriali o numerose (con 3 o più figli minori di 21 anni) e i conduttori di alloggi popolare possono accedere, nel rispetto di specifici requisiti all’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa.

La legge di bilancio ha stanziato, difatti, nuove risorse per finanziare il Fondo di garanzia per la prima casa che, dalla sua data di istituzione nel 2013, è stato più volte confermato e, al momento, sarà valido sino al 31 dicembre 2027.

Questi mutui sono garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa gestito da Consap, e prevede lo stanziamento di risorse per chi, avendone diritto, sta acquistando la prima casa, così da garantire dal 50% al 80% (che diventa 90% per le famiglie numerose) della quota del mutuo.

È previsto, però, un massimale che è di 250mila euro e si può accedere alla garanzia pari all’80% della quota capitale con un ISEE pari o inferiore a 40mila euro che diventa di 45mila euro per le famiglie con almeno 4 figli minori 21 anni; il mutuo è all’85%) e 50mila se i figli sotto i 21 anni sono cinque.

Le risorse stanziate per il Fondo sono:

di 130 milioni di euro per il 2025.

di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Mutui agevolati con la 104

Le famiglie che abbiano all’interno del proprio nucleo una persona a cui è riconosciuta la Legge 104 (in un precedente articolo abbiamo parlato delle agevolazioni per l’acquisto dell’auto) possono accedere a mutui agevolati per l’acquisto di casa, o anche per interventi di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica degli immobili.

Gli importi stanziati per queste tipologie di

agevolazioni arrivano:

ad un massimale di 100mila euro in caso di interventi di ristrutturazione che apportino un miglioramento dell’efficientamento energetico dell’immobile.

ad un massimale di 250mila euro in caso di acquisto di immobili residenziali.

la somma delle due precedenti voci, e dunque 350mila euro in caso di acquisto di un immobile e successiva ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione.

Inoltre, i beneficiari di questa agevolazione avranno diritto all’esenzione da ulteriori spese tra cui, ad esempio, dal pagamento dell’imposta sostitutiva e di quella di registro e dall’imposta di bollo.