Come proteggersi dalla truffa del QR Code nei parcheggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta, purtroppo, di una pratica fraudolenta sempre più diffusa e nell'ultimo periodo si sta pericolosamente riaffermando: stiamo parlando della truffa del QR Code. Stando alle ultime notizie che arrivano, questo genere di raggiro sta attaulmente causando vittime un po' ovunque, tanto che le segnalazioni arrivano da varie località dello Stivale.

La truffa consiste nell'applicare sulle auto posteggiate degli adesivi con codici QR del tutto falsi, ma molto simili agli originali dei parcometri. Il risultato è che, una volta tornato all'auto, il proprietario scansiona il codice e viene reindirizzato sul un sito realizzato ad hoc dai criminali. In questo modo la vittima pensa di stare pagando la sosta, quando invece cede dati sensibili e denaro ai malviventi. Vittime predilette di questa subdola tecnica sono soprattutto gli anziani, o in generale coloro che non sono molto esperti di tecnologia.

Esistono però delle strategie da mettere in atto per non cadere nella trappola dei cybercriminali. La prima cosa da fare è controllare molto bene il QR Code. Prima di scansionare, bisogna vedere se per caso non ci sono degli adesivi sovrapposti o segni di manomissione più o meno evidenti. Altra cosa da fare è servirsi sempre delle applicazioni ufficiali, e non fidarsi mai di link che rimandano a siti sconosciuti.

Altro importante consiglio è quello di recarsi manualmente sul sito indicato, invece che lascirarsi indirizzare dal QR Code. In questo caso saremo certi dell'autenticità del portale. Infine, per effettuare i pagamenti sarebbe sempre meglio usare delle carte prepagate con un limite agli importi. In questa maniera, anche se i criminali otterranno i nostri dati, avranno poco da cui attingere.

La

truffa del codice QR è un chiaro esempio di, e come tale va trattato. Le autorità raccomandano di stare sempre molto attenti, e di controllare sempre prima di scansionare e procedere con il pagamento.