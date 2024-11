Il cda Banco Bpm boccia l'offerta di Unicredit

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cda di Banco Bpm boccia l'offerta di Unicredit e in una lunga nota, spiega le motivazioni della sua decisione. In primo luogo, la Banca precisa che l'offerta "non è stata in alcun modo preventivamente concordata con l'istituto di credito".

Fermo restando che "si esprimerà sull'offerta con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge, dall'analisi del comunicato il Consiglio di Amministrazione all'unanimità rileva in via preliminare e nel miglior interesse degli azionisti, che l'offerta indica un corrispettivo unitario - interamente in azioni - che riflette un premio dello 0,5% rispetto del prezzo ufficiale di BBPM del 22 novembre, e uno sconto implicito del 7,6% rispetto al prezzo ufficiale di ieri". Per il cda, le condizioni risultano "del tutto inusuali per le operazioni di questa tipologia e non riflettono in alcun modo la redditività e l'ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di BBPM".