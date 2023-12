Cene, addobbi e regali: ecco cosa acquistare per evitare la stangata a Natale

La festa più attesa dell'anno è ormai alle porte: tra pochissimi giorni l'atmosfera del Natale avvolgerà i grandi e i più piccoli. Tra le classiche canzoni e i film a tema Christmas c'è chi non ha ancora provveduto a recarsi nei negozi per effettuare regali ai propri cari e, in diversi casi, alcune famiglie non hanno ancora messo nero su bianco il menù che proporranno a tavola.

Anche quest'anno bisogna tenere gli occhi aperti per evitare la stangata, alla luce dei rincari generalizzati che rischiano di avere un impatto non indifferente sui portafogli degli italiani: ecco quali prodotti acquistare per scongiurare il salasso tra Natale e Capodanno, dalle cene ai regali passando per gli addobbi.

Pranzo e cena di Natale: i consigli

Di recente Federconsumatori ha aggiornato il monitoraggio dei costi dei prodotti tipici relativi alla tradizionale festa del 25 dicembre. Dall'indagine è emerso un aumento medio dei prezzi del 10,2% rispetto al 2022, ma vi è comunque una serie di opportunità da cogliere per non andare incontro a impennate esagerate. A mantenersi cauti sono i prezzi del salame (+2%), del vino da tavola (+4%) e del pandoro (+5%). Restano su livelli tutto sommato non drastici anche il miele (+7%) e il panettone (+7%).

Nella tabella dei prezzi suddivisi per categoria merceologica figurano poi i prodotti che fanno registrare incrementi assai forti. Una situazione che riguarda in particolar modo le lenticchie (+24%), il torrone (+23%) e il mix di frutta secca (+23%). Seguono altri alimenti su cui, nonostante non siano a livelli del genere, sarebbe sempre necessario tenere l'attenzione alta con gli occhi ben attenti puntati sui cartellini: lo zampone (+17%), i datteri (+14%), il cotechino precotto (+13%) e lo spumante elite (+13%).

Addobbi natalizi: cosa acquistare e cosa evitare

Proprio gli addobbi natalizi sono interessati dai rincari più elevati (+19%). Per rallegrare la propria casa, l'esterno del proprio edificio e immergersi così nell'atmosfera bisogna tenere conto che a vantare livelli non esagerati sono l'idea sempre attuale delle 4 calze di Natale (+5%), le luci e le palline colorate (+6%), così come la candela centrotavola (+8%) e il puntale decorato (+9%). Invece nell'elenco dei prodotti con prezzi fortemente aumentati rispetto allo scorso anno rientrano la carta regalo (+44%), la sfera decorata (+33%), il nastro da pacchi (+32%), la coccarda (+29%) e la ghirlanda decorata (+27%).

Regali: le idee per risparmiare

I rincari e le situazioni di difficoltà economica non fermeranno comunque gli italiani, che anche quest'anno non intendono rinunciare del tutto ai regali di Natale (specialmente quelli per i più piccoli). Tanto che, stando alle prime stime effettuate dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media a persona tra chi effettuerà acquisti ammonterà a 169 euro (dato pressoché invariato rispetto al 2022).

Come muoversi? Non mancano le idee per risparmiare tra giocattoli, articoli da regalo, regali low cost e regali ad alta tecnologia di ultima generazione. Non subiscono variazioni gift card, abbonamenti ai servizi streaming e cuffie wireless per la musica. Risultano essere più o meno stabili la macchina fotografica istantanea e il bracciale touch fitness (+1%); la bicicletta, l'auto radiocomandanta, il waveboard e il rasoio elettrico per uomo (+2%); il drone e la smart tv 32'' (+3%); l'impastatrice, il monopattino elettrico e il mini power bank (+4%); l'intramontabile profumo, il trova chiavi e la fotocamera digitale compatta (+5%).

Allo stesso tempo sono presenti articoli in vendita che mettono in risalto rincari tutt'altro che di secondo piano. Gli ultimi modelli di smartwatch (+52%), gli altoparlanti wireless (+39%), gli ultimi modelli di tablet (+24%), il cavallo a dondolo di marca (+22%), gli ultimi modelli di smartphone (+20%), il monopattino (+17%), l'ebook reader (+16%), la borsa di marca e il termometro da bottiglia (+15%).