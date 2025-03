Certificazione Unica 2025 più semplice. Cosa ha deciso l'Inps

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inps ha annunciato la disponibilità della Certificazione Unica 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024, con un sistema di accesso semplificato che rende ancora più facile scaricarla. Alla data di apertura del servizio, il numero di CU rilasciate ha già superato i 26,7 milioni di documenti. Grazie alle nuove modalità digitali e a una maggiore accessibilità, i cittadini possono ottenere il documento in modo più rapido e intuitivo rispetto agli anni precedenti. Vediamo come.

Cos'è la Certificazione Unica e a cosa serve

La Certificazione Unica (CU) è un documento fondamentale per attestare i redditi percepiti e viene utilizzata per la dichiarazione fiscale e per l’accesso a prestazioni sociali collegate al reddito. "Questo importante documento - spiega l'Inps - può essere facilmente accessibile attraverso numerosi canali, sia digitali che tradizionali, a conferma dell'impegno dell'Istituto nel promuovere l'innovazione e la semplificazione dei servizi per i cittadini". Va ricordato che alcuni soggetti, come chi ha redditi esenti o rientra in specifiche soglie di esonero, non sono obbligati a scaricarla.

Accesso semplificato: come ottenere la Certificazione Unica online

L'Inps ha implementato un sistema di accesso semplificato per facilitare il download della CU 2025. Gli utenti possono accedere al documento direttamente dal portale Inps, utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie, Cns, Pin o eIdas. Dopo aver effettuato l'accesso, è sufficiente selezionare la sezione "I tuoi servizi e strumenti", cliccare su "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps" e scegliere "Certificazione Unica 2025". Il portale è stato ottimizzato per garantire un’esperienza più intuitiva e una navigazione più fluida, anche da dispositivi mobili.

Canali dedicati ai pensionati

Per i pensionati, l’Inps ha previsto canali specifici che semplificano l’accesso alla CU. Oltre alla possibilità di scaricarla attraverso il servizio online "Cedolino pensione", è infatti consultabile anche nel "Fascicolo previdenziale del cittadino". Questa soluzione permette di accedere rapidamente ai dati fiscali senza dover navigare tra più sezioni del portale.

Altri canali disponibili

Per chi non ha dimestichezza con i servizi online o preferisce altre modalità, l’Istituto previdenziale mette a disposizione ulteriori opzioni:

App Inps Mobile: disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di scaricare la CU direttamente dal proprio smartphone o tablet;

Numero Verde e Contact Center: chiamando il Numero Verde 800 434320 o il Contact Center (803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile), si può ricevere assistenza dedicata per l’accesso alla Certificazione Unica.

L'Inps offre anche la possibilità di ricevere la CU in formato cartaceo, con invio diretto al proprio domicilio su richiesta. Questa opzione è pensata per agevolare le fasce di popolazione meno avvezze alla tecnologia.

Patronati, Caf e richiesta tramite Pec

Un'altra modalità per ottenere la CU è rivolgersi ai Patronati o ai Caf, che possono fornire una copia cartacea del documento. Inoltre è possibile richiederla via Pec all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento d’identità. La digitalizzazione dei servizi ha reso la gestione delle richieste più rapida ed efficiente.

Richiesta da parte di tutori e delegati

Nel caso in cui un contribuente non possa scaricare autonomamente la CU, è possibile delegare un tutore legale o una

. L’Inps ha previsto specifiche procedure per garantire un accesso sicuro e conforme alle normative vigenti, assicurando così la disponibilità del documento anche ai soggetti più vulnerabili.