Certificazione unica Inail: ecco come scaricarla

A partire dal 17 marzo 2025, la Certificazione Unica Inail 2025 sarà disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto. Questo documento è particolarmente importante con l'avvicinarsi della stagione fiscale, che inizierà il 30 aprile 2025, poiché sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata. La Certificazione Unica attesta i redditi ricevuti dai lavoratori da parte dei datori di lavoro, dall'Inps e da altri enti che erogano compensi. Se hai percepito redditi dall'Inail, sarà necessario scaricare la certificazione rilasciata direttamente da quest’ultimo, in quanto l'Istituto funge da sostituto d’imposta e ha l’obbligo di attestare le somme erogate. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica Inail, conosciuta in passato come Cud Inail, è un documento fiscale che l'Istituto emette in qualità di sostituto d’imposta. Al suo interno vengono riportati i redditi che l'Inail ha erogato ai lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro o malattie professionali, insieme alle trattenute fiscali relative. Inoltre, vengono inclusi i dati degli ex dipendenti Inail che percepiscono pensioni, così come dei superstiti che ricevono prestazioni pensionistiche dall’Istituto. Un altro aspetto importante è che la certificazione riguarda anche i lavoratori del settore navigazione, per i quali sono indicate le indennità relative alla temporanea inidoneità alla navigazione.

Chi ha ricevuto l'indennità per inabilità temporanea assoluta

Tutti coloro che, nel corso del 2024, hanno ricevuto indennità per inabilità temporanea assoluta o redditi esenti da tassazione, come quelli derivanti da infortuni o malattie professionali, sono tenuti a scaricare la Certificazione Unica Inail. Ciò include anche i lavoratori del settore navigazione, che hanno ricevuto indennità per la temporanea inidoneità alla navigazione, oltre agli ex dipendenti Inail e ai superstiti che ricevono pensioni dall'Istituto.

Come scaricare la CU

Scaricare la Certificazione Unica Inqil 2025 è un processo semplice e può essere effettuato direttamente online. È sufficiente accedere al portale Inail utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, entrare nel proprio profilo e selezionare la voce “Certificazione Unica” nel menu. È possibile anche ottenere il documento tramite l'app Inail. Se preferisci, puoi richiederlo tramite i Caf convenzionati o telefonando al Contact Center al numero 06.6001, fornendo il numero della pratica di infortunio o malattia professionale. I pensionati possono accedere alla certificazione tramite il portale a loro dedicato e, se necessario, richiederla in formato cartaceo, pagando una quota per le spese di spedizione.

Cosa riporta la CU

La Certificazione Unica Inail riporta le somme corrisposte per inabilità temporanea assoluta, ossia gli importi che i lavoratori hanno ricevuto durante il periodo di assenza dal lavoro a causa di infortuni o malattie professionali.

Tali importi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, come il Modello 730 o il Modello Unico. Tuttavia, non è necessario dichiarare altre prestazioni, come gli indennizzi per danno biologico o le rendite mensili, che sono esenti da tassazione Irpef.