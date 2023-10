Colonnine elettriche, in arrivo un bonus dedicato a imprese e professionisti

Un passo verso la mobilità elettrica. È in arrivo un bonus dedicato a imprese e professionisti per l’installazione delle colonnine elettriche. L’investimento complessivo ammonta a 87,5 milioni di euro. Si potrà accedere alla misura dalle ore 10 di giovedì 26 ottobre 2023 fino a giovedì 30 novembre e compilare la domanda. Ecco tutte le novità in merito al bonus colonnine elettriche.

La misura

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato due decreti che hanno dato il via alla misura. La piattaforma per effettuare la domanda verrà gestita da Invitalia. I fondi utilizzati sono quelli del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Complessivamente il progetto riguarda la costruzione di 21.255 colonnine per auto elettriche entro il 2025, di cui 13.755 punti di ricarica in città e 7.500 fast e ultrafast in superstrada.

Le spese

Il bonus coprirà il 40% delle spese verrà sostenuto da imprese e professionisti, indipendentemente dalle dimensioni delle aziende a patto che siano presenti su tutto il territorio nazionale. Il contributo economico riguarda le uscite sostenute dopo il 4 novembre 2021 relative alla costruzione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Rientrano nella misura anche i fondi impiegati per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica, impianti elettrici, lavori edili necessari, impianti e dispositivi di monitoraggio.

I fondi

I fondi complessivi dedicati alla misura si dividono in 70 milioni destinati alle imprese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore inferiore a 375.000 euro, 8,75 milioni per infrastrutture di valore superiore a 375.000 euro e 8,75 milioni riservati ai professionisti. Per quanto riguarda i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore della colonnina può arrivare al massimo a 20mila euro. Le imprese per accedere al bonus devono essere in regola con gli adempimenti fiscali. La misura non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese. Ogni soggetto beneficiario può presentare solamente una volta la richiesta di contributo.