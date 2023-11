Raccolta differenziata: chi la gestisce e le sanzioni quando si sbaglia

Anche i condomini sono tenuti ad effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le regole fissate dal Comune di appartenenza. Il rispetto del calendario per la differenziata, degli orari prestabiliti e delle altre regole locali sono dovere di ogni cittadino, e chi non rispetta tali indicazioni può incorrere in sanzioni. Non sfuggono a tali regole i condòmini, dove però risulta spesso molto difficile individuare il responsabile delle eventuali violazioni. Ma a chi spetta eseguire i controlli e chi paga in caso di errori nella raccolta? Nei casi più gravi, le multe possono raggiungere i 500 euro. Vediamo allora come va gestito questo aspetto della vita condominiale.

Raccolta differenziata nei condomini: come funziona e ruolo dell’amministratore

Ciascun Comune stabilisce le proprie disposizioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alle sanzioni per eventuali violazioni. Queste regole si estendono anche ai condomini, ma in questo contesto, la gestione della raccolta dei rifiuti è responsabilità dell'assemblea condominiale o dell'amministratore.

Tocca all'amministratore informare i condòmini sulle pratiche corrette per la raccolta differenziata, al fine di evitare errori e, di conseguenza, sanzioni. Ciò include la determinazione del luogo appropriato per posizionare i contenitori o bidoni, la comunicazione dei giorni della settimana in cui avviene il ritiro, e la redazione e affissione di avvisi e informazioni in situazioni particolari, come l'entrata in vigore di nuove disposizioni comunali, o ancora l'invito a seguire determinate pratiche per garantire l'igiene e la sicurezza del condominio.

Il dovere dell'amministratore è far rispettare le regole stabilite dai condòmini, assicurando il decoro dell'edificio e il rispetto delle normative locali e nazionali. Tuttavia, non è suo compito controllare il rispetto delle corrette procedure di raccolta dei rifiuti da parte di ciascun inquilino o proprietario. Pertanto, se un condòmino commette un errore, come ad esempio gettare contenitori di plastica nel bidone della carta, o del vetro, eventuali provvedimenti ricadranno sul singolo condòmino o sull'intero condominio, non sull'amministratore.

Cassonetti dei rifiuti: dove vanno collocati

Di solito, i luoghi deputati alla collocazione dei contenitori dei rifiuti sono scelti in zone più riservate e meno visibili all'interno del condominio, come cortili interni, vicino ai box auto o alle cantine. Questa scelta mira a preservare l'aspetto architettonico dell'edificio, prevenire odori sgradevoli e facilitare la raccolta. In generale, i cassonetti non dovrebbero essere posizionati in luoghi pericolosi, di difficile accesso o che ostacolino la circolazione di persone o veicoli.

Obblighi dell’amministratore

Tra i compiti dell'assemblea condominiale, rientrano l'organizzazione e la gestione delle parti comuni, solitamente designate come aree destinate alla raccolta dei rifiuti. In assenza di una specifica deliberazione dell'assemblea, le decisioni in merito sono di competenza dell'amministratore. A sua volta, l'amministratore ha l'obbligo di informare i condòmini sulla ragione per cui uno spazio specifico è destinato alla raccolta dei rifiuti, stabilire le regole da seguire (in ottemperanza delle direttive del Comune) per il calendario settimanale e gli orari da rispettare. Inoltre, deve regolamentare l'uso e la manutenzione dei punti di raccolta, vigilando sul rispetto delle norme stabilite.

Motivi di discussione

Uno dei principali fattori di disaccordo fra condòmini su questo tema, riguarda la mancanza di chiarezza nelle regole condominiali. In molti condomini, le linee guida per la gestione dei rifiuti possono risultare vaghe o aperte a interpretazioni differenti, generando confusione e contrasti. Inoltre, le preferenze personali e le abitudini di smaltimento dei condomini possono variare notevolmente. Alcuni, ad esempio, potrebbero preferire l'utilizzo di sacchetti biodegradabili, mentre altri potrebbero optare per il riciclaggio più rigoroso. Queste differenze possono facilmente sfociare in disaccordi sulla suddivisione dei costi associati alla raccolta differenziata o alle spese aggiuntive per l'acquisto di sacchetti ecologici.

Per affrontare efficacemente tali disaccordi, è essenziale promuovere una comunicazione aperta e trasparente tra i condòmini. L'organizzazione di riunioni periodiche o la creazione di un gruppo dedicato alla gestione dei rifiuti possono offrire un’occasione per discutere delle questioni e trovare soluzioni condivise. In molti casi, coinvolgere un esperto o un consulente nella gestione dei rifiuti può aiutare a stabilire procedure chiare e equità nella distribuzione delle responsabilità. Altri aspetti cruciali, l'educazione e la sensibilizzazione dei condòmini riguardo all'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti. Campagne informative sulle pratiche sostenibili e sulle regole condominiali possono contribuire a creare una cultura di rispetto e collaborazione.

In caso di sanzioni

In base a quanto stabilito dalla legge, i condòmini sono proprietari delle aree comuni e, di conseguenza, delle aree dell'edificio destinate ai contenitori dei rifiuti. Di conseguenza, sono responsabili per l'abbandono di oggetti e per la mancata osservanza delle regole di smaltimento.

Poiché individuare i responsabili è cosa difficile, in caso di errori o violazioni il Comune emetterà una multa nei confronti dell'intero condominio, la quale sarà poi suddivisa tra i condòmini, considerando i millesimi di ciascuno. L'importo della multa può variare da 25 a 500 euro, a seconda della gravità del comportamento, con differenze da Comune a Comune. Pertanto, se il condominio riceve una sanzione per una raccolta differenziata erronea o mancata, e non è possibile individuare il responsabile, l'amministratore sarà costretto a addebitare l'importo a tutti i condòmini, distribuendo la spesa in base ai millesimi di proprietà. Il Comune può infliggere la sanzione nel caso in cui la raccolta differenziata sia stata effettuata in modo improprio e qualora i bidoni non siano posizionati correttamente.