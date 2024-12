Condominio: come funziona e richiedere il bonus gas

Ascolta ora 00:00 00:00

Per le famiglie in condizioni economiche di difficoltà è previsto sulle bollette elettriche, tra cui quelle del gas, un bonus a copertura delle spese da sostenere.

Nei condomini in cui è presente un impianto centralizzato le spese vengono ripartite (come scritto in un precedente articolo de IlGiornale.It) per millesimi; ma anche in questo caso l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha previsto un aiuto economico specifico per gli impianti condominiali che, però, riguarderà solo coloro i quali siano in possesso di determinati requisiti reddituali.

Vediamo di cosa si tratta e come richiederlo.

Di cosa si tratta

Si tratta di un contributo economico statale, gestito dall’Arera, rivolto alle famiglie e persone in difficoltà economiche per abbattere i costi della bolletta condominiale del gas e del riscaldamento domestico.

Sono previsti, dunque, dei criteri di accesso che sono legati all’Isee; possono accedere al bonus, difatti, coloro i quali abbiano un Indicatore della Situazione Economica non superiore a 9.530 euro o, nel caso di famiglie con 4 o più figli a carico, un reddito non superiore a 20mila euro.

Gli altri requisiti necessari sono che, logicamente, la fornitura condominiale di gas risulti attiva e che riscaldamento sia destinato a locali ad uso residenziale, cioè abitativo.

A quanto ammonta

Come ricorda l’Arera, Il valore del bonus sociale gas dipende:

dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU;

dall'uso che si fa del gas (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo);

dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Lo sconto in bolletta dipende, dunque, anche dalla cosiddetta zona climatica, cioè le aree territoriali determinate sulla base dei gradi/giorno calcolati per singolo territorio.

Come richiederlo

Poiché il bonus viene riconosciuto per 12 mesi, per i nuclei che nel 2024 hanno ancora in corso di erogazione il bonus riconosciuto in base all’attestazione ISEE del 2023 (compresa tra 9.530 e 15mila euro), troveranno in bolletta un valore pari all'80% rispetto a quelli indicati nelle tabelle precedenti.

Qualora invece non si sia mai richiesto il bonus, la prima cosa da fare è richiedere e presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia.

I criteri di ammissibilità vengono verificati dal SII (Sistema Informativo Integrato - la banca dati che contiene le informazioni

relative alle forniture elettriche e gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura, quali il codice fiscale) o dal Gestore idrico; solo a seguito di questa verifica il bonus viene riconosciuto per 12 mesi.