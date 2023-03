Conto corrente: dove conviene aprirlo e quali sono le banche più sicure

Alla luce delle ultime pesanti crisi bancarie, dal fallimento di Silicon Valley Bank a quello scongiurato in extremis con la cessione a UBS di Credit Suisse, sono in molti a chiedersi se la solidità delle banche, anche delle più grandi, sia o meno a rischio, e come stiano le cose in Italia. Nei giorni scorsi le rassicurazioni riguardo la situazione delle nostre banche non sono mancate, lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha affermato come non ci siano al momento “segnali di preoccupazione”. Dunque le banche italiane (e con esse i nostri conti correnti) sono sicure? Quali, fra quelle presenti sul nostro territorio, sono da considerarsi più affidabili per i correntisti? Cerchiamo di capire di più.

La situazione delle banche italiane

È importante sottolineare che le banche italiane, così come tutte quelle appartenenti alla Zona euro, devono sottostare a precisi criteri di solidità. Inoltre la Banca Centrale Europea attua periodicamente degli stress test (o simulazioni) allo scopo di verificare il grado di affidabilità dei vari Istituti. Tutte le nostre banche hanno dimostrato alti valori di resilienza in caso di eventi critici durante l’ultima verifica, effettuata lo scorso febbraio.

Per i risparmiatori italiani esiste poi un’ulteriore protezione, quella del FITD (Fondo Interbancario di tutela dei depositi), che protegge i depositi dei correntisti fino a 100.000 euro. Questo vuol dire che, nel caso in cui una banca dovesse fallire, i soldi sui conti correnti verrebbero rimborsati fino a 100.000 euro.

Qualora invece un correntista avesse sul conto più di 100.000 euro potrebbe rischiare di perdere il risparmio eccedente quell’importo. Una possibile alternativa, può essere quella di optare per la diversificazione dei propri depositi, distribuendoli tra varie banche con importi inferiori a 100.000 euro. Soluzione questa che, anche in caso di eventuali banche italiane a rischio default, consentirebbe di mantenere protetti i risparmi.

In ogni caso, allo stato attuale, non sembra sussistano motivi di preoccupazione. Nella classifica dei dieci istituti di credito italiani più affidabili stilata dalla Banca Centrale Europea (dati febbraio 2023), il podio è occupato rispettivamente da Credem, Mediolanum e Mediobanca, seguite da Intesa Sanpaolo, Finecobank, Unicredit, Cassa Centrale, BPER, Popolare di Sondrio, Monte dei Paschi di Siena, Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo. Base della classifica, il cosiddetto P2R, “requisito di secondo pilastro” (o Pillar 2 Requirement), cioè il requisito patrimoniale specifico per singola banca, che si applica in aggiunta al requisito patrimoniale minimo, “di primo pilastro”, quando questo sottostima o non copre alcuni rischi. Il P2R è giuridicamente vincolante e, in caso di mancato rispetto dei suoi parametri, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza, fra cui anche sanzioni. Altro importante parametro, il coefficiente CET1 (o Common Equity Tier 1), indicatore chiave della solidità patrimoniale di una banca e della sua capacità di assorbire le perdite, espresso in percentuale: più tale percentuale è alta, più la banca è in buona salute.

Conti correnti a confronto

Tracciato un quadro generale, e tenuto conto che il settore bancario è in una fase molto “fluida”, andiamo a vedere più nello specifico quali sono, fra gli istituti bancari operanti sul nostro territorio, quelli dove aprire un conto corrente che unisca sicurezza e convenienza, fra quelli prettamente online, ed altri “misti”.

Il conto online di Crédit Agricole

Da valutare il conto corrente Crédit Agricole (il nome fa capire che si tratta di una banca francese, ma che ormai da anni opera anche in Italia): offre interessi di tutto rispetto, ha molti sportelli aperti in Italia, soprattutto al Nord dove a suo tempo aveva rilevato Cariparma. Il prodotto Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale. Gratuito per i primi 6 mesi, successivamente avrà un canone annuo di 24,00 euro (addebitato mensilmente). È invece azzerabile per gli under 35 o per chi attiva i servizi di investimento. Particolarmente adatto a chi predilige l’operatività online e si reca raramente in filiale. Il conto offre prelievi illimitati gratuiti sulle filiali del Gruppo, il rilascio della carta di debito a scelta tra Easy Cash o Crédit Agricole Visa, il servizio di Home Banking Privati, i bonifici online e tramite APP gratuiti, il servizio di addebito diretto (SDD) gratuito.

La proposta di Hello Bank

Altra proposta di sicuro interesse, per aprire un conto corrente, è quella di Hello Bank (banca online totalmente digitale nata dall'esperienza e garantita dalla sicurezza del Gruppo BNP Paribas). Anche Hello Bank, con il prodotto Hello Money ha una gestione completamente online con una sicurezza operativa garantita da un token che genera OTP. Il conto non prevede spese di apertura, gestione e chiusura. I principali servizi bancari sono gratuiti, non vi è canone annuo ed è possibile effettuare gratuitamente bonifici e tutte le operazioni bancarie tramite internet, telefono e sportelli bancomat. Tutte le operazioni bancarie disponibili sono fruibili, oltre che dal computer e dallo sportello ATM BNL, anche da smartphone e tablet, anche se non tutte quelle tradizionali di conto corrente sono completamente gratuite: vi è una differenziazione a seconda che l’operazione sia effettuata online, in filiale o al telefono. I costi possono variare tra 0,00 e 5,00 euro.

ING Direct: un conto collaudato

ING Direct può essere sicuramente annoverata tra le migliori banche dove aprire un conto corrente, in quanto oltre ad essere solida, ha costi di gestione particolarmente bassi. Tra i vantaggi, anche il fatto che si tratta di una banca presente in tutti i paesi europei, anche con molti sportelli ATM. Il prodotto di punta, Conto Arancio è un conto corrente a zero canone annuo per cui non è previsto alcun costo fisso annuale. Mette a disposizione, sempre con canone zero, la carta di debito, la carta di credito e la carta prepagata. Inoltre consente prelievi di denaro con carta di debito in tutti gli sportelli automatici presenti sul territorio italiano ed europeo senza costi aggiuntivi, nonché di effettuare innumerevoli operazioni, sempre a zero costi, sul web, sui dispositivi mobile, da app e in filiale. Conto Arancio permette di effettuare versamenti tramite bonifici, giroconto, assegno o contanti, eseguire gratuitamente un numero illimitato di bonifici, pagare online, senza commissioni, Mav, Rav e gli F24, l’addebito bollette per le classiche utenze energetiche.

Monte dei Paschi di Siena punta sulla modularità

Considerando che ormai il capitale di Monte dei Paschi di Siena (la più antica banca del mondo), è per il 60% dello Stato italiano, che di certo non avrebbe interesse a farla fallire, potrebbe rientrare fra le migliori banche dove aprire un conto corrente. L’istituto propone MPS One (combinazione di prodotti e servizi esclusivi ad un canone di gestione gratuito per i clienti che affidano alla banca un patrimonio pari ad almeno 100.000 euro), e MPS Mio, tipologia di conto corrente modulare, composto da tre elementi: Easy per chi vuole gestire autonomamente il proprio conto con la garanzia di una filiale sempre a disposizione. Offre bonifici online illimitati, zero spese di registrazione per le operazioni online, Digital Banking (leggi ​internet banking), docum​enti online, carta di debito, salvadanaio Mio (una tipologia di accantonamento) e 12 operazioni di domiciliazione utenze all’anno. Plus è rivolto a chi vuole appoggiarsi alla filiale, con la possibilità di un ampio numero di operazioni già incluse nel canone. Offre, oltre a tutti i prodotti e servizi del modulo Easy, 12 bonifici all’anno in filiale gratuiti, 24 operazioni in filiale senza costi di registrazione, ulteriori 12 operazioni di domiciliazione utenze all’anno. Extra è per chi vuole libertà di utilizzo illimitato. Consente in più bonifici in filiale illimitati, zero spese di registrazione per tutte le operazioni in filiale, ulteriori 24 operazioni di domiciliazione utenze all’anno, il dossier titoli e 10 assegni all’anno.

Che Banca diversifica

Che Banca del gruppo MedioBanca, è la migliore per la scelta di una banca tradizionale con operatività agli sportelli, che, tra l’altro, sono aperti ogni giorno sino alle 19, ed il sabato al mattino. La sicurezza del conto corrente Che Banca viene garantita dall’utilizzo di un token che genera OTP. Se Conto Premier (Carta di Debito gratuita, Prelievi gratuiti con carta di debito a partire da 100 euro, App e Area Clienti, Operatività in Filiale, Canone azzerabile, Dossier Titoli) è dedicato a chi cerca un conto per gestire l’operatività bancaria quotidiana, ma desidera anche valorizzare i propri risparmi grazie al Dossier Titoli, attivabile in ogni momento e senza costi aggiuntivi, Conto Digital, solo online, è più adatto per le operazioni di tutti i giorni. Permette di eseguire l'operatività bancaria quotidiana, tra cui accreditare stipendio o pensione, domiciliare le utenze ed eseguire bonifici. Ha un canone di 4,00 euro al mese, carta di debito gratuita, prelievi gratuiti con carta di debito a partire da 100,00 euro, App e Area Clienti.

Fineco, approccio moderno al conto corrente

Fra i conti più interessanti, quello offerto da Fineco, in caso si voglia avere un approccio moderno al conto corrente, con zero spese e la possibilità di fare Trading, cioè di fare compra vendita di titoli da casa propria. Un unico conto con un canone mensile di 3,95 euro, azzerabile grazie all'accumulo degli sconti (o bonus) ottenibili tutti i mesi a determinate condizioni. Il conto comprende tanti servizi gratuiti come bonifici, domiciliazione delle utenze, pagamento dei bollettini e altro ancora. Fineco verificherà ogni mese le attività sul conto e calcolerà il bonus mensile. L’azzeramento del canone è garantito con accredito stipendio/pensione sul conto; fondo pensione con versamento annuo maggiore o uguale a 1.000 euro; servizio di consulenza evoluta Advice, Plus o Stars con valorizzazione maggiore o uguale a 20.000 euro; 40.000 euro di risparmio gestito; Credit Lombard, Fido con Pegno o Fido garantiti da titoli con Mandato a Vendere utilizzati; giovani fino a 30 anni; 4 ordini trading nel mese.

Unicredit con My Genius punta sui servizi

Una volta aperto un conto corrente presso Unicredit (uno degli istituti di credito più grandi ed importanti d’Italia), come My Genius si può accedere a tantissimi servizi; forse è la banca che offre la gamma di servizi più vari sia per privati che per aziende, a livello italiano. Da un internet banking avanzato ad una ottima App, ad una delle migliori surroghe mutuo in commercio, a MoneyBox (una forma di deposito vincolato), se si vuol mettere al sicuro il proprio denaro. Ha un canone mensile di 4,00 euro e comprende: il canone annuo di una carta di debito a doppia tecnologia; il canone annuo del servizio di Banca Multicanale per accedere a Banca via Internet, App Mobile Banking, banca via telefono e app per tablet, domiciliazione utenze e accredito stipendio/pensione senza costi aggiuntivi. Può essere anche aperto cointestandolo ad una o più persone. Con l'App Mobile Banking è possibile inoltre prenotare il prelievo e passare allo sportello automatico (ATM) abilitato per ritirare i contanti senza usare la carta.

Il conto Mediolanum SelfyConto è tutto sullo smartphone

Il conto Mediolanum SelfyConto è un conto corrente online gratuito il primo anno per tutti (poi si passa a 3,75 euro al mese), mentre per gli under 30 è gratuito fino al compimento del 30esimo anno di età e sono gratuite le principali funzioni, oltre alla carta di debito gratuita associata al conto. A costo zero anche i prelievi di contante in Zona euro e i bonifici, ma anche operazioni quali addebiti diretti delle utenze (come luce e gas), pagamenti di F23 e F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche. È il conto corrente online di Banca Mediolanum che risponde all’esigenza di gestire il denaro in modo comodo e sicuro direttamente dallo smartphone, ma che offre tutti i servizi di una banca tradizionale. Si può avere anche la carta di credito e funzioni aggiuntive come SelfyCredit Instant, il prestito personale istantaneo che si può richiedere direttamente in app e arriva sul conto in tempo reale, ma anche trading e investimenti sull’area fondi dell’app.

È possibile che, per modalità operative o servizi offerti, per alcuni la banca migliore non sia tra quelle indicate. Naturalmente esistono molte altre tipologie e proposte di conto corrente, sia con utilizzo online, sia tradizionale. Nonostante esistano criteri oggettivi di comparazione, la scelta del migliore resta affidato ad una valutazione personale. Fondamentale, in questa fase così delicata per gli istituti bancari, resta comunque l’avvertenza di documentarsi ed assumere tutte le informazioni più aggiornate sulla solidità delle banche che intendiamo prendere in esame, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.