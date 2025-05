Contributi Inps: ecco chi può ottenere lo sconto del 50%

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi avvierà una nuova attività nel 2025 potrà usufruire di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali dovuti all’Inps. Il taglio, introdotto dalla Legge di Bilancio, riguarda esclusivamente artigiani e commercianti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali e si applica alla sola quota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), per un periodo massimo di tre anni. Restano esclusi dalla riduzione altri contributi obbligatori, come quello per la maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva prevista per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Chi riguarda la misura

Il beneficio è riservato a chi avvia l’impresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e rientra nei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dall’Unione Europea, ovvero fino a un massimo di 300mila euro in tre anni. Non è cumulabile con altre forme di sgravio contributivo, come quelle previste per i pensionati over 65 o per chi aderisce al regime forfettario con aliquota ridotta. L’agevolazione si estende anche ai soci di società e ai collaboratori familiari, a condizione che nessuno dei beneficiari risulti già iscritto in passato a una gestione autonoma dell’Inps. Il diritto allo sconto resta valido anche in caso di cambio d’impresa, di gestione o di sede, nonché durante eventuali sospensioni temporanee dell’attività, purché non si interrompa la continuità contributiva.

Come accedervi

Per accedere al beneficio sarà necessario presentare domanda tramite il Portale delle Agevolazioni dell’Inps, allegando un’autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti. Tuttavia, le modalità operative devono ancora essere rese note. L’Inps ha specificato che saranno effettuati controlli successivi e, in caso di irregolarità, i contributi non versati saranno recuperati con l’aggiunta di sanzioni.

Finalità della misura

La misura mira a fornire un supporto concreto a chi decide di avviare un’attività in proprio, in un contesto economico in cui il lavoro autonomo fatica a decollare.

Lo sconto sui contributi rappresenta un sollievo importante per le nuove imprese, specialmente nei primi tre anni, spesso cruciali per la loro sopravvivenza economica. L’iniziativa intende inoltre favorire l’emersione del lavoro sommerso e incentivare l’imprenditorialità tra giovani e disoccupati, in particolare nelle aree con maggiore difficoltà occupazionale