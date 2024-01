"In Italia pesano più gli sprechi della pubblica amministrazione che l'evasione"

Gli sprechi nella pubblica amministrazione nella valgono più dell'evasione. Le tasse non pagate nel Belpaese ammontano a 83,6 miliardi di euro, importo pari alla metà dei soldi impiegati in malo modo presenti nella Pubblica amministrazione. È questo lo scenario descritto dalla Cgia di Mestre nel report pubblicato oggi in cui viene documentato che, nonostante "ci sia tanta evasione, una pubblica amministrazione poco efficiente causa ai privati danni economici nettamente superiori" . Ecco cosa afferma l’analisi del centro studi.

Gli sprechi

La Cgia di Mestre ha specificato che persistono "ragionevoli certezze" nell’affermare che nel rapporto tra lo Stato e il contribuente italiano, "il soggetto maggiormente penalizzato dai danni provocati dalla condotta disonorevole dell'altro non sia il primo, bensì il secondo" . Nella relazione dell’istituto con sede a Mestre viene affermato che "la comparazione tra evasione e sprechi non ha alcun rigore scientifico, gli effetti economici delle inefficienze pubbliche che si scaricano sui privati sono di fonte diversa, gli ambiti in molti casi si sovrappongono" . In ogni caso l’evasione fiscale ha comunque dei livelli molto alti in Italia, ricordano gli analisti della Cgia di Mestre, la pubblica amministrazione riesce comunque a causare danni economici decisamente maggiori.

L’analisi

Nel suo documento l'ufficio studi della Cgia di Mestre a sostegno dell’analisi prende in considerazione il dato diffuso recentemente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il quale l’evasione nel Belpaese dove viene specificato che l'evasione causata dagli italiani ammonta a 83,6 miliardi di euro. Questo dato si legge nel documento che aggiorna la Relazione 2023 sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per gli anni 2016-2021, pubblicato appunto dal ministero dell'Economia. L'importo in questione, spiega quindi la Cgia di Mestre, sarebbe uguale alla metà di quello che i cittadini e le imprese sarebbero chiamati a sostenere "a seguito degli sprechi, degli sperperi e delle inefficienze presenti nella pubblica amministrazione" . Gli sprechi nella pubblica amministrazione ammonterebbero a 180 miliardi di euro l'anno.

L’evasione