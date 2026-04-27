La crisi demografica cancella i cognomi: ecco quelli a rischio estinzione

Non spariscono soltanto le culle. In Italia, insieme al calo delle nascite, rischiano di assottigliarsi anche pezzi di memoria familiare: cognomi antichi, territoriali, spesso legati a mestieri, soprannomi medievali, appartenenze locali. Secondo un’indagine MyHeritage, tredici cognomi italiani — tra cui Aguglione, Cantarutti e Diotallevi — sarebbero oggi particolarmente esposti al rischio di scomparsa, dentro un Paese in cui la crisi demografica non è più solo un tema sociale, ma anche economico e culturale. Il cognome, infatti, non è una semplice etichetta anagrafica: è una traccia ereditaria, un frammento di storia collettiva, un piccolo archivio che passa da una generazione all’altra.

Il cognome come patrimonio familiare

Un cognome raro non è soltanto una curiosità da archivio o da albero genealogico. È una forma di capitale identitario, un segno che attraversa generazioni, territori e comunità. Quando le famiglie si restringono, quando mancano discendenti o quando intere aree interne si svuotano, anche questi piccoli patrimoni simbolici perdono continuità. Il fenomeno racconta quindi un’Italia in cui la genealogia diventa una lente per leggere la trasformazione del Paese: meno figli, nuclei più piccoli, mobilità crescente e legami territoriali meno solidi. In questo senso, la scomparsa di un cognome non riguarda solo la memoria privata di una famiglia, ma anche la perdita di un tassello della storia sociale italiana.

La denatalità cambia anche il mercato

Il dato di fondo è noto, ma resta impressionante: secondo l’Istat, nel 2025 il numero medio di figli per donna è stimato a 1,14, in calo rispetto all’1,18 del 2024; le nascite sono scese a circa 355 mila, il 3,9% in meno rispetto all’anno precedente. Non è solo un problema anagrafico: meno nascite significano meno consumi futuri, meno lavoratori, più pressione sul welfare e una società che fatica a rinnovare la propria base produttiva. La demografia, spesso trattata come una questione distante, entra invece direttamente nell’economia reale: incide sulla scuola, sulla sanità, sul sistema pensionistico, sul mercato immobiliare e sulla capacità delle imprese di trovare forza lavoro. Dentro questo scenario, anche la continuità dei cognomi diventa un indicatore laterale ma rivelatore della fragilità del Paese.

I cognomi fragili dell’Italia locale

Aguglione, Bellagamba, Cantarutti, Diotallevi, Incognito, Legista, Mangiaterra, Mezzasalma, Prencipe, Proietti, Scantamburlo, Vespasiani e Zappacosta raccontano un’Italia fatta di mestieri antichi, dialetti, geografie ristrette e storie familiari minute. Alcuni rimandano al lavoro agricolo, altri alla religione, altri ancora a condizioni sociali particolari, come i cognomi attribuiti ai trovatelli. Sono nomi che conservano dentro di sé pezzi di Medioevo, di campagne, di borghi, di comunità locali in cui l’identità era fortemente legata al luogo d’origine. La loro rarefazione mostra quanto siano vulnerabili le identità nate dentro comunità piccole, oggi colpite da mobilità, invecchiamento e spopolamento. Quando una famiglia lascia il territorio, quando non ha eredi o quando il cognome si interrompe, non si perde solo una parola: si indebolisce una memoria collettiva.

Dalla memoria alla genealogia digitale

In questo scenario, piattaforme come MyHeritage intercettano una domanda crescente: ricostruire le proprie origini in un tempo in cui le famiglie sono più disperse e le radici meno visibili. La genealogia digitale diventa così un mercato della memoria, alimentato da archivi, registri storici e strumenti tecnologici. Milioni di utenti nel mondo cercano nei database genealogici ciò che spesso non trovano più nella trasmissione orale familiare: nomi, luoghi, parentele, migrazioni, documenti. Ma nessuna banca dati può sostituire del tutto la continuità viva di una discendenza.

Se un cognome si spegne, resta la traccia documentale, non più la presenza sociale. In questo frangente il dato tecnologico incontra il limite umano: si può conservare un archivio, ma non sempre si può salvare una linea familiare.