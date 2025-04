La Dubai chocolate, tiktok e il pistacchio introvabile: ecco cosa sta succedendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una moda (come tante) nata su Tik Tok ha messo in crisi i mercati globali: stiamo parlando dell'ormai celebre cioccolato di Dubai che ha avuto un'ascesa eccezionale nell'ultimo anno e mezzo tanto da provocare una mancanza di approvvigionamento di pistacchio in tutto il mondo. La clip dalla quale è partito tutto è stata pubblicata a fine 2023 totalizzando decine di milioni di visualizzazioni ma tutt'ora l'influencer Mariia Vehera non fa altro che pubblicare brevi video sponsorizzando questo prodotto.

Il pistacchio diventa "salato"

In concreto non si tratta di un cibo dell'altro mondo: il mix tra crema al pistacchio e cioccolato al latte ebbero un successo molto modesto quando furono lanciate per la prima volta nel 2021 da parte della boutique "Emirati Cioccolatier FIX" ma poi il popolare social utilizzato dai giovanissimi l'hanno trasformato in qualcosa di sensazionale e unico. Questa manìa costa cara: secondo i dati del Financial Times, i prezzi al dettaglio del pistacchio sono aumentati da 7,65 dollari al chilo di un anno fa a 10.30 dollari in quest'ultimo periodo. " Il mondo del pistacchio è fondamentalmente sfruttato in questo momento" , ha dichiarato Giles Hacking, commerciante di noci dell'azienda Cg Hacking.

Cosa succede negli Stati Uniti e in Iran

Un raccolto deludente, ma di qualità, nel 2024 ha fatto scendere le scorte di pistacchio negli Stati Uniti, principale esportatore mondiale del frutto verde con il guscio. Poi è arrivata la moda con il cioccolato di Dubai e i cioccolatieri stanno acquistando quanti più pistacchi possibili " lasciando a corto il resto del mondo ", ha spiegato il commerciante al quotidiano economico.

Per fare altri esempio concreti l'Iran, secondo produttore al mondo, ha esportato il 40% di pistacchi in più soltanto negli Emirati Arabi negli ultimi sei mesi rispetto all'intero anno precedente. A causa della carenza del prodotto, per trovare una soluzione " è stata disponibile una varietà di sottoprodotti come burro di pistacchio, olio e pasta, che potrebbero essere utilizzati in una vasta gamma di alimenti a base di pistacchio ", ha spiegato Behrooz Agah, membro del consiglio di amministrazione dell’associazione iraniana del pistacchio. " Quello è stato nello stesso periodo in cui Dubai Chocolate è stato lanciato ed è diventato gradualmente virale in tutto il mondo" .

La crisi del cacao

A tutto questo bisogna aggiungere che il cacao, per motivi non certamente riconducibili ai social, soffriva già di una crisi di approvvigionamento che ha fatto lievitare i pezzi (quasi il triplo) nel 2024 a causa di condizioni meteo estreme e problemi con i raccolti tant'é che molti produttori sono stati costretti a vendere barrette di cioccolato più piccole con ricette che

Siamo solo sopraffatti dalla domanda di cioccolato di Dubai

si sono avvicinate a quelle originali con il cacao. "", ha dichiarato Johannes Làderach, amministratore delegato del cioccolatiere svizzero Làderach.