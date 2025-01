“Due euro per pacchi Amazon non ritirati”: la truffa che svuota il conto corrente

Ascolta ora 00:00 00:00

Offerte incredibili, prezzi stracciati e la promessa di un affare irripetibile. È così che molte persone finiscono nella rete del brushing, una delle truffe online più subdole degli ultimi tempi. Il meccanismo sfrutta il nome di aziende note e affidabili, come Amazon, per catturare l’attenzione delle vittime e convincerle a fornire informazioni personali, come i dati del conto corrente, con la promessa di un guadagno facile. In realtà, dietro queste offerte c’è un sistema ben organizzato che può portare al completo svuotamento del conto bancario.

Cosa è il brushing

Il brushing si basa su una strategia semplice ma efficace. Tutto inizia con post sponsorizzati che compaiono sui social network e mostrano fantomatici bancali di pacchi mai consegnati. La proposta è allettante: con il pagamento di una cifra simbolica, solitamente di 2-3 euro, si potrebbe acquistare l’intero bancale. Questi post, apparentemente inviati da Amazon, contengono spesso errori di grammatica e di sintassi, un segnale che dovrebbe far scattare un campanello d’allarme. Attraverso un link, l’utente viene reindirizzato a un sito clone che imita perfettamente l’interfaccia di Amazon, ma che è gestito da truffatori. A questo punto, alla vittima viene richiesto di inserire i propri dati bancari per completare l’acquisto, ed è lì che il raggiro si compie. I truffatori, una volta ottenute le informazioni sensibili, accedono al conto e lo svuotano. Questa pratica, chiamata brushing – che letteralmente significa “spazzolare” – richiama proprio l’idea di ripulire il conto corrente della vittima. Non si tratta di episodi isolati, al punto che Amazon ha creato una pagina di avviso per allertare i propri clienti su queste truffe, fornendo consigli per evitarle.

Come difendersi

Il punto cruciale è sviluppare un occhio critico verso queste offerte troppo belle per essere vere. Errori di lingua nei messaggi, prezzi irrisori per beni apparentemente di grande valore e siti con URL strani o poco affidabili sono dettagli che possono aiutare a riconoscere il pericolo. Secondo le associazioni dei consumatori, in caso di dubbi, è sempre meglio cercare informazioni su Internet: quasi sempre altre persone hanno già denunciato simili tentativi di frode. Anche la prudenza nell’inserire i propri dati bancari è fondamentale. Nessuna azienda seria chiederà mai informazioni sensibili attraverso messaggi o siti di dubbia provenienza.

La prduenza al primo posto

Il brushing è una truffa che fa leva sull’ingenuità e sulla fiducia degli utenti, sfruttando il nome di grandi aziende per costruire una facciata credibile. L’unica vera arma contro questo tipo di frodi è l’attenzione ai dettagli e la consapevolezza dei rischi.

Agire con prudenza e fare verifiche prima di cliccare su link sospetti o di fornire informazioni personali può fare la differenza. Non si tratta solo di non perdere pochi euro per un’offerta allettante, ma di proteggere il proprio patrimonio. Meglio dubitare e perdere un’occasione, che abboccare e perdere tutto.