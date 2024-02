Durata, tassi e rendimenti: perché conviene investire nel Btp Valore

Il primo giorno di emissione è stato un successo. Oggi, il secondo, è garantito. Poi il collocamento potrebbe chiudersi anticipatamente, rispetto alla scadenza annunciata di venerdì primo marzo. Parliamo della terza emissione del Btp Valore. Per quanto riguarda i tassi cedolari minimi garantiti, dal primo al terzo anno questi sono fissati al 3,25%, per poi passare al 4% tra il quarto e il sesto anno.

L'emissione di ieri è stata di oltre 5 miliardi e ha superato il valore del primo giorno dell'edizione di ottobre chiuso a 4,76 miliardi.

Si tratta di un investimento dedicato alla clientela retail. Nelle prime due emissioni sono stati collocati Btp per un valore pari a 35,38 miliardi con scadenza giugno 2027 e ottobre 2028. Nel dettaglio: nell'operazione di giugno 2023, quando il Mef fece il pieno con un risultato record di 18,14 miliardi, i tassi furono del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i successivi due. Ad ottobre invece, a fronte di una raccolta di 17,2 miliardi, i rendimenti sono stati fissati al 4,1% per i primi tre anni e al 4,5% per i due anni successivi.

Caratteristiche

Per riassumere ecco le caratteristiche del titolo in collocamento da ieri, 26 febbraio a venerdì primo marzo:

Durata : 6 anni; il titolo scade il 5 marzo 2030.

: 6 anni; il titolo scade il 5 marzo 2030. Tassi cedolari trimestrali minimi garantiti.

trimestrali minimi garantiti. Taglio minimo : 1.000 euro o multipli (non sono previsti tetti o riparti; è prevista la facoltà di chiusura anticipata da parte del ministero dell'Economia, ma vengono comunque assicurati interamente i primi 2 giorni di collocamento).

: 1.000 euro o multipli (non sono previsti tetti o riparti; è prevista la facoltà di chiusura anticipata da parte del ministero dell'Economia, ma vengono comunque assicurati interamente i primi 2 giorni di collocamento). Tassazione agevolata sui rendimenti al 12,50% e capitale garantito a scadenza (in caso di disinvestimento prima della scadenza naturale del titolo, non è garantito il recupero dell’intero capitale sottoscritto).

Premio fedeltà

Quindi il titolo avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni, nonché un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Le comunicazioni ufficiali sulla nuova emissione del BTP Valore, le FAQ, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori sono resi disponibili sul sito del ministero dell'Economia (clicca qui) e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (clicca qui).

L’operazione Btp Valore è sostenuta da una forte pressione pubblicitaria, ma come tutti gli investimenti finanziari l’acquisto di Btp Valore non è privo di rischi. Rischi ordinari, beninteso. Nel caso si abbia per qualsiasi motivo bisogno di liquidità e si sia quindi costretti a vendere i titoli prima della scadenza la cifra che si ricaverà potrebbe essere inferiore a quella spesa per comprarli, perché in caso di aumento dei tassi di interesse il valore cala. In più bisogna considerare che i Btp Valore non sono indicizzati all’inflazione. Al momento il rendimento offerto supera il tasso di crescita dei prezzi previsto per l’Italia, ma se quest’ultimo tornasse a salire non ci sarebbe più alcuna certezza di guadagnarci.