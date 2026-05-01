Per espatriare si passa dalle Poste: 206mila passaporti fatti in due anni

Tra una bolletta da pagare e un pacco da spedire, ora grazie alle Poste si può anche espatriare. In circa 7.500 uffici postali è ormai possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Non si tratta di una novità assoluta: a partire da marzo 2024 la provincia di Bologna è stata un terreno di esperimenti, insieme ad alcune grandi città come Roma, Milano, Napoli e Firenze. In due anni, gli uffici postali hanno erogato circa 206mila passaporti in tutta Italia. Il nuovo servizio è stato spinto grazie al Progetto Polis di Poste Italiane (in foto l'amministratore delegato della società Matteo Del Fante), parte del Piano Complementare al Pnrr, che ha l'obiettivo di rinnovare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti per trasformarli in sportelli unici di prossimità. Infatti, tutti i 6.932 uffici postali che fanno parte del progetto Polis, sono stati abilitati al rilascio dei passaporti.

Questo progetto, però, non solo permette ai cittadini di godere dei privilegi spesso riservati a chi abita nelle grandi città (anche nei propri Paesi), ma ha anche generato un impatto economico difficile da ignorare. Oltre 1 miliardo di euro di apporto al Pil; oltre 18.500 posti di lavoro creati e 484 milioni di euro generati da redditi da lavoro. Il progetto Polis, lanciato a gennaio del 2023, permette ai cittadini residenti nei Comuni al di sotto di 15mila abitanti di accedere ai servizi della pubblica amministrazione direttamente presso gli uffici postali. L'obiettivo, anche oltre i numeri, è chiaro: favorire l'inclusione digitale e la coesione sociale nel Paese, contrastando il pericolo di desertificazione dei servizi nelle aree interne.

Per rendere tutto questo possibile, è stato necessario un investimento ingente, di circa 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni provenienti da risorse del piano complementare al Pnrr e 400 milioni di euro di investimento diretto

di Poste Italiane.

Nella vita di tutti i giorni, potersi affidare a Poste Italiane per il passaporto ha permesso a molti italiani di evitare attese infinite in Questura e di poter ricevere il documento direttamente a casa.