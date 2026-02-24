Fiere, insediato il Comitato paritetico di coordinamento tra Aefi e It-Ex

Primo incontro del Comitato paritetico di coordinamento tra Aefi, l’Associazione esposizioni e fiere italiane e It-Ex, l’Italian Association of International Exhibitions, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha l’obiettivo di sviluppare le linee operative della collaborazione tra le due associazioni e di elaborare proposte strutturate da sottoporre agli organi deliberanti delle rispettive associazioni, con l’obiettivo di rafforzare il sistema fieristico italiano e accrescerne la competitività a livello internazionale.

"È un punto di svolta per il sistema fieristico italiano, che coglie appieno le esigenze delle imprese e apre una nuova e proficua fase, un segnale di forza del Sistema Italia - ha detto il ministro Adolfo Urso, intervenuto in collegamento alla prima riunione del Comitato che si è tenuta nella sede di Fondazione Fiera Milano - che prepara la fusione tra le due associazioni fortemente voluta dal Mimit, per rafforzare il sistema fieristico italiano quale piattaforma strategica per le imprese, strumento di politica industriale e leva di crescita e proiezione internazionale".

"Anche grazie alla forza delle nostre fiere nel 2025, anno difficile per il commercio mondiale, l’export italiano è cresciuto del 3,3%, raggiungendo il record di 643 miliardi di euro – ha proseguito il ministro – il miglior dato nel G7, che vale all’Italia il quarto posto tra i Paesi esportatori al mondo, al pari del Giappone. Siamo sulla strada giusta".

“Oggi si sono aperti ufficialmente i lavori del Comitato Paritetico di Coordinamento, uno strumento strategico che rafforza e rende strutturale la collaborazione tra Aefi e It-Ex e con le Istituzioni. Si tratta di un momento storico per il settore fieristico italiano, che contribuirà a rafforzare il sistema produttivo del nostro Paese e l’export, con particolare rilevanza per le Pmi e le microimprese - ha sottolineato Giovanni Bozzetti, presidente del Comitato -. Oggi è necessario collaborare per fare sistema, lavorare in sinergia e realizzare un’opera di integrazione per contribuire in modo concreto alla crescita, alla competitività e alla proiezione internazionale del nostro Paese, oltre che del Made in Italy e del saper fare italiano nel mondo. Ringrazio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il governo e in particolare il Ministro Adolfo Urso per il prezioso supporto all’intero sistema”.





La prima riunione, prevista dopo la firma della Lettera di intenti sottoscritta il 26 gennaio 2026 al Mimit, è stata presieduta da Giovanni Bozzetti, presidente del Comitato e presidente di Fondazione Fiera Milano, coadiuvato dai due vicepresidenti Maurizio Danese e Raffaello Napoleone, e si è concentrata su diversi aspetti: arrivare a un soggetto unico di rappresentanza del sistema fieristico italiano, per garantire una voce comune e coordinata nei confronti delle istituzioni governative nazionali, sovranazionali e degli altri enti impegnati nel sostegno e nella promozione del Made in Italy; valorizzare il sistema fieristico nazionale come asset strategico a supporto delle politiche industriali del Paese.

Durante l’incontro è stata definita l’organizzazione nel giugno 2026 degli “Stati Generali del Settore Fieristico”, in cui verranno approfonditi aspetti strategici legati alle fiere quali le filiere produttive, il turismo e il marketing territoriale, l’internazionalizzazione e la diplomazia economica, nonché la formazione, la digitalizzazione e il rapporto con l’intelligenza artificiale.

Alla seduta, insieme al presidente Giovanni Bozzetti, hanno partecipato i membri designati dalle due associazioni, in particolare, per l’Associazione esposizioni e fiere italiane Maurizio Danese presidente e vicepresidente del Comitato, Simona Rapastella vicepresidente di Aefi e ad di FederUnacoma, Pietro Piccinetti coordinatore della Commissione internazionalizzazione di Aefi, Antonio Bruzzone ad di BolognaFiere, Maurizio Renzo Ermeti presidente di Ieg, Federico Bricolo presidente di Veronafiere e Sofia Capellini referente Aefi).

Per IT-EX erano presenti Raffaello Napoleone presidente e vicepresidente del Comitato), Antonio Intiglietta presidente di GeFi, Roberto Foresti vicedirettore generale di Fiera Milano, Massimiliano Pierini ad di Rx Italy, Luca Palermo ad di Federlegno Arredo Eventi e Claudio Solignani direttore Generale di It-Ex.