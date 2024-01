Fine del mercato tutelato del Gas. Ecco come risparmiare

Con l’arrivo del freddo i consumi tornano a preoccupare gli italiani. La fine del mercato tutelato da gennaio comporta il passaggio al mercato libero con delle ripercussioni sulle spese che i cittadini dovranno intraprendere a breve. Per questo motivo saper risparmiare è importante, abbiamo quindi raccolto alcuni consigli per cercare di spendere meno e non ricevere un conto salato in bolletta.

La fine del servizio di tutela

Gennaio è arrivato e con lui la fine del servizio di tutela del gas metano. I consumatori che nel 2023 si trovavano nel regime appena citato passeranno in modo automatico al mercato libero salvo i clienti chiamati “vulnerabili”. In questa categoria rientrano coloro che hanno compiuto 75 anni, i percettori di un bonus sociale (per livello Isee), un soggetto con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 e chi è titolare di un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Il passaggio è avvenuto automaticamente indipendentemente dal fatto che i consumatori abbiano fatto o meno una scelta nel mercato libero con una nuova offerta. Sono circa 6 milioni gli utenti che hanno fatto da poco la transizione al non tutelato.

Attenzione alle offerte

Quando ci si orienta nel mercato libero è meglio prestate molta attenzione ad alcune questioni importanti. Prima di tutto è bene essere consapevoli che tutte le offerte del mercato hanno una quota fissa chiamata costo di commercializzazione e vendita che viene espresso in euro con pagamento mensile o annuale. Si tratta di un servizio che il cliente è tenuto a pagare a prescindere dai propri consumi. Inoltre prezzo delle offerte può essere fisso o variabile e nel primo caso è bloccato per tutta la durata del contratto mentre nel secondo il costo in bolletta cambia ogni mese al variare del prezzo all'ingrosso.

Le politiche commerciali

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda le pratiche commerciali scorrette, bisogna infatti valutare bene le proposte, soprattutto, quelle che arrivano ma non sono state richieste. Prima di accettare le offerte è importante confrontarle con tutte le altre e raccoglierne il più possibile. Inoltre è consigliabile leggere le condizioni e includere anche queste nel paragone tra le varie possibilità a disposizione.

Le offerte indicizzate e l’attivazione gratuita

Un’attenzione particolare va rivolta anche alle offerte indicizzate le quali hanno un prezzo che varia periodicamente in base a un determinato indice. Infatti, come indicato in un’analisi di Selectra.net, oggi questo tipo di offerte permettono di risparmiare fino al 30% sul costo della materia prima gas rispetto a quelle a prezzo fisso. La bolletta invernale costa circa 50 euro in meno. Inoltre è importante sapere che l’attivazione di una nuova fornitura è sempre gratuita.