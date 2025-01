Fisco, arriva il nuovo 730 "extralarge": ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00



Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione un primo schema dei modelli, in vista dell’approvazione finale. L’Agenzia delle Entrate (in foto il neodirettore Vincenzo Carbone) ha pubblicato in veste non definitiva il 730 per il 2025, insieme alle istruzioni. Si tratta di un modello con un perimetro allargato, visto che da quest’anno i contribuenti non titolari di partita Iva potranno utilizzare il modello anche per indicare i redditi a tassazione separata o soggetti a imposta sostitutiva.

Nel 730 si trovano anche: rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari, novità sulla tassazione delle locazioni brevi, bonus tredicesima, indennità di 100 euro ragguagliata al periodo di lavoro. On line anche la bozza del 770 che datori di lavoro ed enti pensionistici utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024.

Ieri, inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato un dpcm di recepimento di una lunga serie di interventi che hanno modificato la normativa Isee. Il decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le principali novità c’è l’esclusione dalla determinazione dell’Isee, fino ad un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

Inoltre per i nuclei familiari composti da persone con disabilità o non autosufficienti, arriva la possibilità di escludere dal computo del reddito di ciascun componente i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito percepite in ragione della condizione di disabilità.

Viene anche attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente. Tutti potranno richiedere una nuova attestazione calcolata secondo le nuove regole.