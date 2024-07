Fisco, in arrivo il testo sui tributi minori

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta per arrivare il testo unico sui tributi erariali minori. Il documento in questione è atteso lunedì prossimo in Consiglio dei ministri. L’obiettivo è quello di organizzare al meglio le norme vigenti declinandole nel settore di rispettiva competenza rimettendo le decisioni finali per il riassetto delle disposizioni all'adozione di decreti legislativi con la revisione del sistema tributario. Ecco cosa è stato inserito nella bozza.

La bozza è stata esaminata dall'AGI. Il documento stabilisce che le normative vigenti sui tributi erariali minori siano mantenute senza modifiche, salvo i casi in cui sia necessario aggiornare il testo o introdurre coordinamenti a seguito di cambiamenti normativi nel settore per mantenere l'attuale applicabilità. Nella relazione illustrativa, si evidenzia che sono state incluse le disposizioni relative ai singoli tributi erariali e le norme sugli adempimenti e versamenti.

Il testo, composto da 100 articoli, offre una panoramica completa delle normative fiscali applicabili. Esso include disposizioni dettagliate su una serie di imposte, come quelle relative alle assicurazioni private, ai contratti vitalizi e all’imposta sugli intrattenimenti. Viene trattato anche l’aspetto delle tasse sui voli dei passeggeri di aerotaxi e aeromobili privati, così come l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, nota come IVIE.

Inoltre, il testo affronta la normativa riguardante l’imposta sulle transazioni finanziarie, conosciuta anche come Tobin Tax, e le regolazioni sul canone RAI. È prevista una sezione specifica per l’imposta sui servizi digitali e le tasse sulle concessioni governative. Infine, vengono regolati i tributi e i diritti speciali, coprendo così un ampio spettro di ambiti fiscali.