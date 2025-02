Fisco, Caradonna (Commercialisti italiani): "Bene una nuova rottamazione con tempi più lunghi"

Ascolta ora 00:00 00:00

L’osservatorio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ha effettuato una ricerca su un campione di più di 43.000 aziende in tutta Italia. Dai dati è emerso che oltre il 42% delle aziende ha registrato, nel 2023, un incremento del debito fiscale che supera il 32%. Una percentuale che è il risultato delle difficoltà incontrate dalle PMI a causa delle molte emergenze registrate negli ultimi anni che hanno messo in difficoltà soprattutto le famiglie e le micro e piccole imprese. “Per questo penso che la proposta di una nuova rottamazione, con tempi di pagamento più ampi rispetto alle precedenti versioni - dichiara Marcella Caradonna Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - possa costituire un’alternativa per supportare queste realtà e consentire una ripresa che sarebbe molto più complessa con la zavorra di un alto debito fiscale”. La rottamazione, così come concepita nella proposta dell’Onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, inoltre, aiuterebbe i tanti contribuenti in difficoltà che hanno dichiarato i redditi, ma non sono in grado di far fronte a pagamenti molto ravvicinati. “Per lo Stato, del resto - prosegue Caradonna - vi sarebbero entrate difficilmente ottenibili in altro modo.

Spero che il Governo abbia la possibilità di rendere operativa questa soluzione anche se sono consapevole delle inevitabili difficoltà che devono essere affrontate per farlo”, conclude Marcella Caradonna Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.