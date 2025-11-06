Fisco, la copia cartacea non serve più: cosa c'è da sapere

Procedure sempre più semplici e veloci per trasmettere dati e interagire col Fisco. Agenzia delle Entrate ha finalmente messo a disposizione un servizio dedicato all'invio digitale dei documenti, e alla presentazione di istanze in formato digitale. D'ora in poi, sarà molto più facile relazionarsi con l'ente, senza più avere la necessità di sottoporsi a file e lunghe attese. Non sarà quindi più necessario presentare copia cartacea dei documenti.
Il tutto è stato fatto per migliorare le modalità di trasmissione. Si tratta però di un servizio fruibile solo da quegli utenti in possesso di identità digitale, come Cie, Spid o Cns. In questo modo si potrà accedere alla possibilità di consegnare documenti e presentare istanze tramite pec. Ovviamente, prima di procedere all'invio, è sempre bene informarsi se il documento che intendiamo inviare rientra fra quelli per cui è prevista la trasmissione digitale. Una volta appurato ciò, è possibile inserire i propri dati e avviare la procedura entrando nella sezione "Servizi" e scegliendo la voce "Istanze". Fra le varie possibilità messe a disposizione, abbiamo: domicilio per la notifica degli atti; Duplicato della tessera sanitaria e del codice fiscale; Istanza operatore intracomunitario; Istanze e certificati; Registrazione SID e Comunicazione emissione fatture all'estero.
Se intendiamo presentare un documento, è necessario scegliere l'opzione "Nuova Consegna" e seguire la procedura guidata. Serve il codice fiscale del contribuente, unito all'indirizzo pec, la email, il numero di telefono cellulare e/o fisso. Una volta accettata l'informativa sulla privacy, si può andare avanti. Quando si arriva alla fase dell'invio, è importante specificare si tratta di un invio spontaneo oppure un'operazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Il passo successivo è scegliere la categoria e inserire anche una descrizione di ciò che stiamo andando a fare. Va poi indicata la destinazione, che possono essere le Direzioni regionali, le Direzioni provinciali, gli Uffici provinciali-Territorio, i Centri operativi e la Sezione assistenza multicanale.
Completata tutta la procedura, si può dunque procedere a caricare il documento e a inviarlo. Per sicurezza, è possibile anche usufruire di un riepilogo.Alla voce "Consulta le consegne effettuate" si possono controllare tutti i documenti inviati. Ad ogni modo, subito dopo aver inviato il documento, il sistema inoltrerà una "Ricevuta di consegna" al nostro indirizzo email.