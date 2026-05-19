Fondi pensione, la deducibilità diventa la leva per costruire il futuro

La previdenza complementare torna al centro dell’attenzione non solo come strumento per rafforzare l’assegno pensionistico futuro, ma anche come leva di pianificazione fiscale. La deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione consente infatti di ridurre il reddito imponibile Irpef, trasformando il risparmio previdenziale in un beneficio immediato per il contribuente. In un contesto in cui l’uscita anticipata dal lavoro diventa sempre più selettiva, il secondo pilastro previdenziale assume un ruolo crescente: costruire una pensione integrativa e, allo stesso tempo, alleggerire il carico fiscale.

Il secondo pilastro diventa sempre più centrale



In questo scenario cresce il peso della previdenza complementare, definita dal ministero del Lavoro come il “secondo pilastro” del sistema pensionistico, pensato per integrare la pensione pubblica obbligatoria. Non si tratta più solo di una scelta finanziaria, ma di una forma di protezione del reddito futuro, soprattutto per lavoratori giovani, autonomi e carriere discontinue.

Come funzionano i fondi pensione

I fondi pensione raccolgono contributi versati nel tempo e li trasformano, al termine della vita lavorativa, in una rendita o in una prestazione integrativa. Possono aderire lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, liberi professionisti, soci di cooperative e anche persone impegnate in lavori non retribuiti legati a responsabilità familiari. Il punto chiave è la continuità dei versamenti, perché il vantaggio si costruisce nel lungo periodo.

La leva fiscale della manovra 2026



La legge di Bilancio 2026 ha alzato il limite ordinario di deducibilità dei contributi ai fondi pensione da 5.164,57 a 5.300 euro annui. In pratica, quanto versato entro questa soglia può ridurre il reddito imponibile Irpef, con un beneficio maggiore per chi si colloca negli scaglioni più alti. Il Tfr, però, resta fuori dal calcolo della deduzione ordinaria.

Giovani e premi aziendali, le due eccezioni



Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007 è previsto un meccanismo di recupero dello spazio fiscale non utilizzato nei primi anni, con la possibilità di arrivare fino a 7.950 euro annui per un periodo limitato.

Un ulteriore canale passa dal welfare aziendale: la conversione dei premi di risultato in contributi previdenziali può spingere il limite complessivo fino a 8.300 euro. È qui che la pensione integrativa diventa anche una scelta di pianificazione fiscale.