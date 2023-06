Fondi pensione, numeri in calo nel 2022: cosa dice la relazione annuale

Tempi difficili per i fondi pensione, che hanno subito inevitabili ripercussioni a causa del periodo instabile dei mercati finanziari nel 2022: i fondi derivanti da tali forme di investimento hanno raggiunto quota 205,6 miliardi, facendo registrare un calo del 3,6% rispetto al 2021.

I numeri

Stando ai dati rivelati nella relazione annuale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, presentata nella giornata di ieri alla Camera dal presidente facente funzione Francesca Balzani, i rendimenti dei fondi negoziali hanno fatto registrare mediamente un -9,8%, mentre quelli dei fondi aperti addirittura un -10,7%. I "nuovi" Piani individuali pensionistici (Pip) sono risultati in media negativi dell'11,5%, ma il Tfr si è rivalutato dell'8,3%. Ciò nonostante, esaminando il rendimento complessivo dei vari fondi pensionistici nell'arco degli ultimi 10 anni, esso è risultato superiore del 2% rispetto al risultato del trattamento di fine lavoro.

Nel documento viene certificata anche la crescita del 3,7% dei contributi (che scende al 3,6% se si considerano i "vecchi" Pip) e del 5,4% degli iscritti: questi risultano essere ad oggi 9,2 milioni, anche se tra di essi vi sono pochi unbder 35 (solo il 18,8% del totale). La maggior parte degli iscritti è rappresentata da contribuenti di età compresa tra 35 e 54 anni (il 48,9% del totale), seguita dagli over 55 (32,3%). Le adesioni complessive, considerando che gli iscritti possono anche avere più posizioni nei vari fondi pensionistici, sono all'incirca 10,3 milioni (+5,8% rispetto al 2021). Vi è un numero maggiore di iscritti nel Nord Italia (il 57,1%) e tra gli uomini, che rappresentano il 61,8% del totale (che sale fino al 73% nei fondi negoziali).

L'analisi

"La sostanziale stabilità dei flussi di nuovi iscritti e di contributi ha confermato il fondamentale dualismo del sistema" , si legge nella relazione della Covip. "Esso, infatti, accoglie prevalentemente uomini, di età matura, residenti nel Nord del Paese, inseriti in imprese ragionevolmente solide e in grado di dare continuità ai flussi di finanziamento".

Per contro, spiega la Commissione , "donne, giovani, lavoratori del Sud del Paese continuano invece a essere meno presenti. Ciò significa che proprio le figure meno forti, per le quali sarebbe più pressante la necessità di un futuro previdenziale più solido fanno più fatica a entrare nel mondo della previdenza complementare".