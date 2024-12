Pensione, come funziona il fondo per le casalinghe

Ascolta ora 00:00 00:00

Un fondo di previdenza facoltativa dell’Inps che permette, a coloro i quali decidano di prendersi cura della propria casa e famiglia, di ricevere la pensione. Di cosa si tratta e come accedervi...

Cosa è il fondo pensione per le casalinghe

Si tratta di uno specifico fondo gestito dall’Inps, istituito il 1° gennaio 1997. “ Il Fondo Casalinghe e Casalinghi è un fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari ”.

L’obiettivo è quello di garantire, a questa specifica platea di persone, una posizione previdenziale che consenta loro di accedere, al raggiungimento di specifici requisiti, ad una pensione; inoltre, a completamento della copertura in materia di welfare, la norma prevede anche l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Inail con una specifica posizione assicurativa.

Chi può richiederlo e come

Possono iscriversi al Fondo le persone di età compresa fra i 16 e i 65 anni, nel rispetto dalle norme previste per l’avviamento al lavoro, che non svolgano attività lavorativa sia dipendente che autonoma per la quale sia previsto l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale; non è possibile iscriversi anche qualora sussista un’attività lavorativa anche continuativa prestata a orario ridotto.

Logicamente anche l’essere titolari di pensione diretta è causa ostativa di iscrizione al fondo pensione casalinghi.

È necessario procedere al versamento dei contributi che possono essere effettuati attraverso il Portale dei Pagamenti, utilizzando la nuova sezione denominata “Fondo Casalinghe e Casalinghi”; la soglia minima per l'accredito di un mese di contribuzione è 25,82 euro mentre in un anno di contributi la cifra minima da versare è 309,84 euro .

I contributi versati sono interamente deducibili in sede di dichiarazione reddituale.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online nella sezione dedicata sul sito dell’Inps , recandosi ai patronati o andando al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

L’iscrizione è attiva dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.

In termini di assegno, il Fondo eroga: