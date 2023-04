Gas, previsto un aumento medio di 300 euro all'anno per famiglia

Non si fermano i rincari per il gas. Nel mese di aprile il costo delle bollette ha subito un incremento del 28% e la spesa annua media è stimata attorno ai 300 euro in più per famiglia. I dati raccolti dal sito Facile.it descrivono una prospettiva negativa per le bollette del gas che le famiglie italiane dovranno saldare.

Il prezzo del gas

Nonostante i rincari in bolletta, il prezzo del gas, secondo i valori registrati dal Gme (Gestore dei mercati energetici), resta costante a 49 centesimi per metro cubo. Secondo le analisi, il prezzo della materia prima rimarrà costante, se non addirittura in lieve calo. A parità di consumi, stimando un consumo medio mensile di 116 metri cubi, il costo finale della bolletta aumenterebbe da circa 87 euro, a 112 euro al mese. L’aumento mensile sarebbe, quindi, di circa 25 euro che, calcolati per dodici mesi, ammonterebbe a 300 euro. Un rincaro notevole.

L’aliquota negativa

Il rincaro in questione è causato dalla variazione dell'aliquota negativa della componente tariffaria Ug2c. L’aliquota negativa è un’imposta personale sul reddito che, al di sotto di una determinata soglia, si trasforma in un sussidio. Questo è quanto previsto dal Decreto-legge 34/2023 dello scorso 30 marzo. Secondo gli analisti di Facile.it, l’aliquota verrà applicata al 35% rispetto al primo trimestre del 2023. Questo cambiamento comporterà un passaggio da circa -31 centesimi, a circa -10 centesimi di euro al metro cubo.

Gli analisti di Facile.it affermano: “Nell’ultimo anno, la componente negativa UGC2 sulla bolletta del gas è stata fondamentale per contribuire a contrastare, almeno in parte, l’aumento del prezzo della materia prima, ed è pertanto inevitabile che, con il suo graduale azzeramento, le tariffe ne risentano negativamente. L’unica buona notizia - concludono gli esperti - è che questa variazione arriva in un momento in cui i consumi di gas si vanno riducendo; pertanto, l’impatto sulle tasche dei consumatori potrebbe essere meno pesante”.